Vrouw en kinderen PSV-speler Zahavi vastgebonden bij overval

De vrouw en vier jonge kinderen van PSV-aanvaller Eran Zahavi zijn zondagmiddag vastgebonden bij de overval op hun woning in de Amsterdamse wijk Buitenveldert. Ook kregen ze tape over hun mond geplakt, schrijft de politie maandag. Niemand raakte gewond.

Rond 14.40 uur ging de bel in de woning van Zahavi. Zijn vrouw deed open, waarna ze door een man in postbezorgerskleding tegen de muur werd gedrukt. Een andere man bedreigde haar met een vuurwapen. Vervolgens werd ze vastgebonden, evenals haar vier jonge kinderen, waarna het tweetal de woning overhoop haalde op zoek naar waardevolle spullen. De daders vluchtten uiteindelijk met diverse persoonlijke eigendommen en een onbekend contant geldbedrag.

Hoewel de vrouw en kinderen fysiek ongedeerd bleven, is de overval voor hen „erg heftig en traumatisch” geweest, schrijft de politie. Voor het gezin is slachtofferhulp ingeschakeld. De daders, door de politie beiden rond de twintig jaar geschat, zijn nog niet aangehouden. Zahavi kwam zondag direct naar huis nadat hij hoorde van de overval. Zijn club schreef op Twitter dat hij wegens privéomstandigheden niet aanwezig zou zijn bij de wedstrijd van zijn ploeg tegen Willem II.

Op zijn Instagram beschrijft Zahavi de overval maandag als een „zeer onplezierige gebeurtenis” die „veel verder gaat dan een normale inbraak en diefstal”. Hij vraagt verder om privacy zodat zijn gezin de gebeurtenissen kan verwerken.

Rijke en bekende Nederlanders

Meerdere rijke en bekende Nederlanders waren het afgelopen jaar slachtoffer van woningovervallen. Zo werd René van der Gijp in het voorjaar van 2020 door drie mannen met hamers overvallen toen hij kwam aanrijden bij zijn huis in Dordrecht. Enkele maanden daarna drongen vier gewapende mannen de woning van YouTube-ster Nikkie de Jager en haar verloofde binnen en bonden hen vast. De daders van beide delicten zouden deel uitmaken van één groep en zouden in wisselende samenstellingen in totaal zeven overvallen hebben gepleegd. Acht verdachten moeten zich later dit jaar voor de rechtbank verantwoorden voor hun daden.

Daarnaast was tussen april 2018 en februari 2019 de zogeheten Rolexbende actief in het Amsterdamse stadsdeel Zuid. Een groep van acht tot tien mannen pleegde in die periode veertien overvallen of pogingen daartoe op welgestelde bewoners. Onder anderen Estelle Cruijff en de vader van Nicolette van Dam werden met grof geweld ontdaan van hun Rolex-horloge. Drie van de vier groepsleden die terechtstonden, werden afgelopen december door de Amsterdamse rechtbank veroordeeld tot celstraffen tussen de drie en vijf jaar.