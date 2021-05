Regelmatig worden voetballers slachtoffer van woningovervallen terwijl ze op het veld staan

Bij de overval zondagmiddag op de woning van PSV-voetballer Eran Zahavi in Amsterdam zijn behalve zijn vrouw ook zijn kinderen vastgebonden. Ze kregen bovendien tape op hun mond. Dat heeft de politie maandag bekendgemaakt.

De woning van de voetballer in Amsterdam-Buitenveldert werd overvallen op het moment dat Zahavi zich voorbereidde op de competitiewedstrijd van PSV tegen Willem II in Tilburg. Zijn vrouw en vier kinderen waren thuis toen een man in kleding van PostNL aanbelde. Op het moment dat Zahavi’s vrouw Shay opendeed, werd ze direct tegen de muur gedrukt. Vervolgens liep een tweede man met een vuurwapen de woning binnen en bedreigde de vrouw daarmee. Nadat zij en de kinderen waren vastgebonden, haalden ze de woning overhoop. Met persoonlijke eigendommen en contant geld gingen ze er vandoor.

„Met de kinderen gaat het naar omstandigheden goed. We zullen tijd nodig hebben om dit mentaal te verwerken”, aldus Shay Zahavi maandag op Instagram. „Het is niet makkelijk voor ons. Dit is iets anders dan een reguliere overval waarbij wat wordt gestolen”, schrijft de voetballer zelf.

Gelijkenissen

De overval op de woning van Zahavi vertoont gelijkenissen met andere recente woningovervallen in Amsterdam. Op 18 maart werd in Amsterdam-Zuid een echtpaar overvallen, waarbij de daders ook de acht weken oude baby iets dreigden aan te doen. Ook in die zaak werden de slachtoffers vastgebonden en droeg een van de twee daders kleding van PostNL. In januari werd realityster Amanda Balk in de Amsterdamse woonwijk IJburg overvallen door twee daders, van wie een PostNL-kleding droeg. In Rotterdam sloegen woningovervallers eveneens in PostNL-kleding toe. Daar was stylist Fred van Leer afgelopen november het slachtoffer. Hij wist de daders te verjagen zonder dat ze iets buit maakten.

Mogelijk is de locatie van de woning van Zahavi bij criminelen bekend geworden nadat hij afgelopen winter een foto van zijn huis op Instagram plaatste. In het buitenland zijn voetballers de voorbije jaren regelmatig slachtoffer geworden van woningovervallen, vaak op het moment dat ze zelf op het veld stonden. Zo’n twee maanden geleden was de woning van de Argentijnse voetballer Angel Di Maria het doelwit toen hij met het Franse Paris Saint Germain speelde. Zijn vrouw en kinderen waren wel thuis. In Engeland werden eerder de woningen van de Belg Jan Vertonghen en de Senegalees Sadio Mané doelwit, terwijl ze op pad waren met hun club.

Afname woningovervallen

Tussen 2013 en 2017 nam het aantal woningovervallen in Nederland af van 667 in 2013 naar 403 in 2017. Volgens een politiewoordvoerder heeft die daling zich daarna voortgezet. Over 2018 en 2019 zijn alleen cijfers openbaar over het totale aantal overvallen. Dat waren er in 2018 1.142 en in 2019 1.174. Volgens de politie bedroeg zo’n 30 procent daarvan een woningoverval. Dat zou voor beide jaren uitkomen op zo’n 350 woningovervallen. Ook momenteel zou geen sprake zijn van een toename.