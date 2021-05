Van der Hoorn blijft uitgedund peloton voor in derde Giro-etappe

Taco van der Hoorn heeft maandagmiddag gezorgd voor een flinke verrassing in de derde etappe van de Giro d’Italia. De renner van Intermarché-Wanty-Gobert soleerde in de 190 kilometer lange etappe van Biella naar Canale naar de winst, nadat hij als laatste overbleef van een kopgroep van acht.

Vroeg in de etappe zocht de 27-jarige Van der Hoorn de aanval, samen met onder andere Lars van den Berg (Groupama). De ene na de andere vluchter viel af op de korte, maar steile klimmetjes onderweg. Op tien kilometer van de eindstreep waren alleen Van der Hoorn en Simon Pellaud (Androni-Giocattoli) nog over. Het duo had een voorsprong van vijfenwtintig seconden op achtervolgers Giulio Ciccone (Trek) en Tony Gallopin (AG2R-Citroën), en zo’n veertig seconden op het inmiddels flink uitgedunde peloton.

Op 8,5 kilometer van de finish moest Pellaud de uiteindelijke ritwinnaar laten gaan. Van der Hoorn bouwde zijn voorsprong op het peloton, met daarin nog sprintkanonnen als Peter Sagan (BORA). Fernando Gaviria (UAE Emirates) en Elio Viviani (Cofidis), uit tot een minuut, maar zag het verschil vervolgens snel weer slinken. Het lukte de achtervolgers niet meer om bij Van der Hoorn te komen, waarna hij tot zijn eigen verbazing de handen in de lucht kon steken.

Achter Van der Hoorn werd Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation) tweede, voor Sagan en Viviani. De roze leiderstrui blijft om de schouders van Filippo Ganna (INEOS). Beste Nederlander in het algemeen klassement is Bauke Mollema, hij staat op 44 seconden van de Italiaan.

Tom Dumoulin was tot deze maandag de laatste Nederlander die een etappe won in de Giro: in 2018 was hij de snelste op de eerste dag van de Ronde van Italië, die van start ging in Israël. Dumoulin, in 2017 de eerste Nederlandse mannelijke eindwinnaar van de Giro, won de openingstijdrit Jeruzalem-Jeruzalem en veroverde daarmee de roze leiderstrui.