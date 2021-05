Testwet is nekslag voor musea, theaters, concertzalen en bioscopen

Met grote zorg kijken wij naar de tijdelijke testwet waar dinsdag 11 mei in de Kamer over gestemd gaat worden. Deze nieuwe wet leidt tot nog meer hindernissen en beperkingen voor bezoek aan cultuur. Beperkingen die wel worden ingevoerd, maar waar de einddatum niet van gegeven wordt.

De nieuwe testwet kan een uitkomst zijn voor festivals en massa-evenementen zoals sportwedstrijden, waar veel mensen dicht bij elkaar komen, maar betekent de nekslag voor musea, theaters, concertzalen en bioscopen en zogenaamde doorstroomlocaties die ook al maanden gedwongen dicht zijn. Voor het kunstpubliek betekent deze wet alleen maar meer drempels om schoonheid, troost en kennis op te doen in de cultuur.

Voor een bedrag dat oorspronkelijk op ruim een miljard euro werd geschat worden tijdelijke verplichte testlocaties ingericht. Bezoek aan culturele instellingen als musea en theaters mag als deze wet te ver wordt doorgevoerd alleen als de bezoeker kan bewijzen zojuist getest te zijn. Deze drempel blijkt voor het publiek te groot. Dat hebben de zogenaamde pilot-testen voor toegang de afgelopen tijd bewezen.

De culturele sector kan dit financieel niet meer aan. Dus zullen na invoering van de testwet extra financiële steunmaatregelen noodzakelijk blijven. Die komen dus nog bovenop de al zeer aanzienlijke kosten van deze testwet. Een miljard waarvan geen cent naar de kunsten of kunstinstellingen gaat.

De uitgebreide ervaring van vorig jaar kan onmiddellijk weer ingezet worden

Het onthutsende is dat er een goed, goedkoop en praktisch alternatief is: de vorig jaar uiterst zorgvuldig ontwikkelde protocollen waarmee culturele instellingen (en doorstroomlocaties) veilig open kunnen. De uitgebreide ervaring van vorig jaar kan onmiddellijk weer ingezet worden. Uit de maanden waarin musea, theaters en bioscopen open waren is duidelijk gebleken dat er geen extra uitbraken van corona voorkwamen bij cultuurbezoek, kortom dat dat veilig kan. Zonder dat dit extra wetgeving of investeringen vereist.

In België zijn de musea al maanden open. Dit leverde een hele nieuwe groep museumgangers op: mensen die nog nooit of zeer sporadisch in het museum geweest waren. Het aanboren van nieuw publiek in plaats van het publiek nog meer drempels geven, zou een zeer welkom en positief alternatief zijn voor de desastreuze plannen zoals ze nu op papier staan.

Wij hopen dat de Kamer de testwet afwijst of in ieder geval zodanig aanpast dat de culturele sector, de musea, de doorlooplocaties, de podia, theaters en bioscopen zo spoedig mogelijk heropend kunnen worden met de afgelopen jaar reeds opgedane ervaring.