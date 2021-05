Tegels voor NRC-verhalen over corona-uitbraak en Wit-Rusland

NRC-correspondent Emilie van Outeren heeft een Tegel gewonnen voor haar reportages over de verkiezingen in Wit-Rusland die gevolgd werden door gewelddadige protesten. De jury prees Van Outeren voor het werk dat zij verrichte onder grote tijdsdruk. Van Outeren won de journalistieke vakprijs in de categorie verslaggeving.

In augustus gingen in Wit-Rusland duizenden betogers de straat op om actie te voeren tegen verkiezingsfraude door de Wit-Russische president Aleksandr Loeskasjenko. Tijdens die protesten raakte Van Outeren gewond aan haar been door een flitsgranaat, vanuit het ziekenhuis bleef ze verslag doen.

Lees hier een van de winnende reportages van Emilie van Outeren: Hoe Wit-Rusland burgers belaagt met granaten en intimideert tot in het ziekenhuis

NRC-redacteuren Derk Stokmans en Mark Lievisse Adriaanse wonnen een Tegel in de categorie achtergrond voor hun reconstructie van de corona-uitbraak Hoe Nederland de controle verloor. De journalisten documenteerden van dag tot dag hoe Nederlandse autoriteiten in de politiek en zorg werden verrast door de coronapandemie. Volgens de jury dient deze „allesomvattende” productie bewaard te worden: „Als je over tien jaar wil weten hoe het in deze periode is verlopen, dan moet je dit stuk lezen.”

De Tegel is de belangrijkste journalistieke prijs in Nederland en werd dit jaar in dertien categorieën uitgereikt. De winnaars werden bekendgemaakt vanuit de Centrale Bibliotheek in Den Haag in de vorm van een talkshow, die was te volgen via een livestream. De genomineerden werden live vanuit huis of kantoor in beeld gebracht, waarna presentatoren Maaike Timmerman en Amber Kortzorg de winnaars kort interviewden.

Lees hier de winnende reconstructie: Hoe Nederland de controle verloor - de corona-uitbraak van dag tot dag

Machtspositie Roche

Journalisten Eelke van Ark en Jan-Hein Strop van Follow the Money wonnen de publieksprijs én de Tegel in de categorie nieuws met hun onderzoek naar de monopoliepositie van farmaceutische bedrijven. Van Ark en Strop onthulden dat de Zwitserse farmaceut Roche zijn machtspositie op de markt zo misbruikte dat Nederland coronatesten misliep. Voor die tests was een tekort aan een specifieke vloeistof, waarvan de farmaceut de ingrediënten geheim hield, zodat laboratoria die niet konden namaken. Na de publicaties klonk er veel kritiek op Roche, dat de receptuur uiteindelijk wel deelde. In totaal stemden 16.240 mensen voor de publieksprijs, waarvan meer dan 5.000 mensen hun stem gaven aan de journalisten van Follow the Money.

De winnaars in de categorie onderzoek zijn Milena Holdert en Renee van Hest van Nieuwsuur. Zij ontdekten dat het RIVM een belangrijke advies over mondmaskers in de ouderenzorg stilzwijgend had ingetrokken. Medewerkers en bestuurders in de verpleeghuis- en thuiszorgsector werden in onveilige situaties gebracht door de richtlijnen van het RIVM. De jury noemde het werk van de journalisten „het klassieke voorbeeld van iets boven water halen en er wat mee doen”.

De Tegel voor jong talent werd uitgereikt aan Ashwant Nandram van de Volkskrant. Hij liep begin 2020 stage bij de krant en schreef meerdere verhalen over de multiculturele samenleving. Volgens de jury leek Nandram zonder moeite verschillende journalistieke vertelvormen te gebruiken in zijn verhalen.