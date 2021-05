Te vroeg voor besluit over versoepeling

Het demissionaire kabinet houdt Nederlanders met vakantieplannen nog iets langer in spanning.

Dinsdag maken premier Mark Rutte (VVD) en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) in een nieuwe persconferentie bekend of reizen naar het buitenland weer een mogelijkheid wordt als het huidige negatieve reisadvies voor de hele wereld op 15 mei verloopt. Maar zondag liet het kabinet daarover niets doorschemeren, net zo min als over mogelijke versoepelingen vanaf 18 mei.

Het is bijna traditie geworden dat de beslissingen uit het Catshuisoverleg via de media uitlekken, ver voordat de persconferentie begonnen is. Maar zo’n voorproefje zit er dit keer niet in, zeggen ingewijden. De wijzers op het coronadashboard gingen dit weekend de goede kant op. Maar het zou te vroeg zijn om nu al de knoop door te hakken. Dat gebeurt pas op dinsdag, als de cijfers goed blijven.

Het dringend advies om niet naar het buitenland af te reizen geldt sinds begin november, toen het kabinet onder meer ook theaters, musea, bibliotheken en attractieparken sloot. Inmiddels kleurt de hele wereld al een tijd oranje tot rood op de reisadviezenkaart van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Alleen noodzakelijke reizen zijn uitgezonderd.

Helemaal zeker is het niet, maar het ziet ernaar uit dat vanaf half mei aan dat wereldwijde negatieve reisadvies een einde komt. In plaats daarvan zal steeds meer onderscheid gemaakt worden: tussen reizigers en bestemmingen mét en zonder risico’s.

Denemarken verwelkomt sinds begin deze maand weer reizigers. Griekenland gaat op 14 mei weer open voor toeristen – en vaccineert in aanloop naar die datum alvast strategisch de inwoners op de meest toeristische eilanden. Spanje wil op 1 juni heropenen, Frankrijk volgt op 9 juni.

Allemaal stellen ze één eis: wie binnenkomt, moet een vaccinatiebewijs of een negatieve test meebrengen of bewijzen al besmet te zijn geweest.

‘EU-paspoort’ komt mogelijk later

De bedoeling is dat in heel Europa straks één overkoepelend systeem van vaccinatiebewijzen geldt. Brussel wil af van de dichte grenzen en veel lidstaten snakken naar toeristen. Deze weken sleutelen de landen aan de uitwerking, maar vragen resteren. Is een immuniteitsbewijs na besmetting evenveel waard als een vaccinatie? Wat te doen met landen die prikken met het Russische Spoetnik-vaccin?

Zoals het er nu naar uitziet, moet het systeem op 21 juni af zijn. Daarna moeten de lidstaten in zes weken de invoering regelen. Premier Rutte hintte er na afloop van de Europese top in Porto op dat het uiteindelijk wel eens tot augustus zou kunnen duren voor een Europees coronapaspoort een feit is. „Natuurlijk gaan we proberen om die periode zo kort mogelijk te houden”, zei Rutte. „Ik kan me zo voorstellen dat andere landen er belang bij hebben om dat ook te proberen, maar op zich hebben ze zes weken de tijd. En dan moet die datum van 21 juni ook nog gehaald worden.”

In de tussentijd zal het goochelen met verschillende paspoorten en bewijzen worden, voor wie op reis wil. Nederland werkt aan een eigen coronapaspoort, dat ook voor binnenlands gebruik bedoeld is. Voor Nederlanders en andere reizigers uit risicogebieden geldt vanaf half mei een quarantaineplicht. Nu is de hele wereld nog ‘risicovol’, vanaf 15 mei kan dat vermoedelijk snel veranderen.

De andere versoepelingen waarop het kabinet broedt, onder meer voor pretparken en sportscholen, zijn deel van ‘stap 2’ van het heropeningsplan. Ook daarover wordt dinsdag meer bekend. Want die persconferentie komt er – dat is zeker.