Taliban willen bestand voor Suikerfeest, na bloedige aanslag in Kabul

De Taliban konden zich niet ver genoeg distantiëren van de aanslag in Kabul zaterdag. In het brede scala aan geweldsplegingen in Afghanistan was deze buitengewoon wreed: een autobom ontplofte in de buurt van een middelbare school, waar op dat moment juist de meisjesleerlingen naar buiten kwamen. Minuten later volgden nog twee explosies. Het merendeel van de zeker 68 dodelijke slachtoffers is tussen de elf en vijftien jaar, er zijn minstens 150 gewonden.

„Wij veroordelen de explosie”, twitterde een Talibanwoordvoerder in het Engels. „Dit zijn acties van duistere kringen die opereren uit naam van Daesh [Islamitische Staat] onder de vleugels [...] van de regering in Kabul.” De regering van president Ashraf Ghani wees juist de Taliban aan als dader.

De aanslag was maandagmiddag nog niet opgeëist, maar roept inderdaad herinneringen op aan eerdere aanslagen in Kabul waarbij de verdenking uitging naar Islamitische Staat. Een jaar geleden werden kersverse moeders en hun zuigelingen gedood bij een aanval op de kraamafdeling van een ziekenhuis. Eerder vielen er zo’n zeventig doden onder bruiloftsgasten bij een zelfmoordaanslag op een trouwzaal. Afgelopen oktober kwamen dertig jongeren om bij een zelfmoordaanslag op een andere school in dezelfde wijk als die van zaterdag.

Die wijk in het westen van de hoofdstad wordt overwegend bevolkt door Hazara’s, een etnische minderheid met verwantschap aan de Centraal-Aziatische volkeren. Zij zijn extra kwetsbaar omdat ze sjiitische moslims zijn, wat ze afvalligen en dus een doelwit maakt in de ogen van zowel de Taliban als Islamitische Staat.

Gericht op burgerdoelen

De aanslagen in deze wijk vallen mede op doordat zij rechtstreeks op burgerdoelen gericht zijn, en niet – zoals veel Taliban-aanslagen – een overheidsdoel als doelwit hebben, waarbij grote aantallen burgerslachtoffers voor lief worden genomen. Dit neemt niet weg dat ook de Taliban veel aanvallen op Hazara’s op hun naam hebben staan.

Een dag na de aanslag kwamen de officiële Taliban-kanalen juist met een gebaar naar de burgerbevolking: zij kondigden een eenzijdig driedaags staakt-het-vuren aan, in te gaan op woensdag of donderdag, afhankelijk van het begin van het Suikerfeest, „opdat onze landgenoten deze vreugdevolle gelegenheid met een geruster hart kunnen vieren”. Het is een voorwaardelijke geste: als andere partijen aanvallen, vervalt het bestand.

Drie jaar geleden pakte een staakt-het-vuren rond het Suikerfeest in grote delen van het land uit als een louterende ervaring: Talibanstrijders en militairen vielen elkaar in de armen en vierden samen feest. Dat gaf hoop voor vredesbesprekingen, die toen nog moesten beginnen, maar die nu al tijden zijn vastgelopen. Destijds sloten de Taliban zich aan bij een staakt-het-vuren dat de overheid had aangekondigd. Nu is er van overheidswege nog niet zo’n gebaar.

De Taliban laten met hun initiatief wel zien dat het vredesproces wat hen betreft nog niet dood is. Het lijkt erop dat zij nog zoeken naar de juiste opstelling nu de deadline voor het vertrek van de internationale troepen is verstreken. Met de vorige Amerikaanse regering hadden zij afgesproken dat die per 1 mei het land verlaten zouden hebben, maar president Biden heeft die termijn verlengd naar 11 september. Het vertrek van de internationale troepen was altijd de belangrijkste eis van de Taliban.

Internationale aftocht

Het geweld in het land is sinds Bidens aankondiging toegenomen – maandag vielen er bijvoorbeeld elf burgerdoden, onder wie vrouwen en kinderen, door een bermbom in de provincie Zabul. Maar de Taliban hebben de gelegenheid niet aangegrepen om al hun eerdere toezeggingen aan de wilgen te hangen. Zo zijn aanvallen op internationale troepen vooralsnog uitgebleven. Er is voor hen veel te winnen bij het uitzitten van de tijd tot de internationale aftocht compleet is: Biden heeft het vertrek onvoorwaardelijk gemaakt. Dat betekent dat ze daarna nergens aan gehouden zijn.

Het was dan ook niet verwonderlijk dat zij vorige maand weigerden deel te nemen aan een vredesconferentie in Istanbul. De Amerikanen hadden hun belangrijkste drukmiddel om de Taliban aan tafel te krijgen – hun militaire aanwezigheid in Afghanistan – al weggegeven. De Taliban verklaarden dat zij niet aan dergelijke bijeenkomsten deelnemen zolang er buitenlandse militairen in het land zijn. De conferentie is uitgesteld tot een nader te bepalen datum na de ramadan. Veel Afghanen vrezen nu voor een offensief van de Taliban om zo veel mogelijk terrein in handen te krijgen.

Toch is de situatie niet helemaal hopeloos, toont de aankondiging van het staakt-het-vuren. Mogelijk menen de Taliban dat hun uitgangspositie zo sterk is dat zij het politieke proces een kans kunnen geven boven grootschalig geweld. Zij kunnen daar de voorkeur aan geven omdat ze op zoek zijn naar internationale erkenning als een rechtmatige politieke organisatie die wil deelnemen aan het landsbestuur.

De Taliban beweren dat zij minder streng zullen zijn dan ze waren toen ze in de jaren negentig de macht hadden. Zo zouden meisjes nu wel naar school mogen, zolang dit „volgens de islam” gebeurt. Over de invulling daarvan worden zij echter niet concreet.

