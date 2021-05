Beugelsdijk ontkent betrokkenheid bij spotfixingschandaal

Sparta Rotterdam heeft publiekelijk gereageerd op berichten dat verdediger Tom Beugelsdijk betrokken zou zijn bij spotfixing. In een verklaring schrijft de Rotterdamse club met de speler gesproken te hebben. Hij zou elke betrokkenheid ontkennen. De club schrijft verder alle medewerking te verlenen mocht het tot een onderzoek komen.

Op zondag meldde de NOS dat een speler uit de Eredivisie ervan wordt verdacht expres een gele kaart te hebben uitgelokt tijdens een wedstrijd. Tijdens die wedstrijd tegen PSV in januari zouden er verdacht grote bedragen ingezet zijn op deze gele kaart, wat een gokker 13.000 euro opleverde. Aangezien er normaal gesproken weinig wordt ingezet op gele kaarten in Nederland, kwamen er meldingen binnen bij de Nederlandse autoriteiten dat er mogelijk sprake was van spotfixing. De NOS meldt dat de gokker die er 13.000 euro mee verdiende vlak bij Beugelsdijk woonde en dat ze gemeenschappelijke vrienden op sociale media hebben.

Beugelsdijk heeft volgens de verklaring van Sparta gezegd „de overtreding uitsluitend gemaakt te hebben in de hitte van de strijd”. Technisch directeur Henk van Stee heeft in een interview met RTV Rijnmond verder gereageerd op de beschuldigingen aan het adres van Beugelsdijk. „Tom zegt dat het absolute onzin is. Hij is nooit gebeld door de KNVB of door de politie. Hij is ook verbaasd”, zegt Van Stee volgens de regionale omroep.

Op sociale media gaan beelden rond van de wedstrijd tussen Sparta en PSV (5-3 verlies), waar Beugelsdijk de betreffende gele kaart zou hebben gepakt. Op die beelden is te zien dat de overtreding waarvoor hij geel krijgt ver buiten het strafschopgebied wordt gemaakt.