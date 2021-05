Rutte: ideeën voor nieuwe bestuurscultuur, maar ‘niet opeens alles anders doen’

Het debat in de Tweede Kamer moet politieker worden, met ruimte voor middenpartijen om te botsen. Ook moet er een organisatie komen die gaat uitzoeken waar het misgaat in de communicatie tussen burgers en de overheid. Over onder meer deze ideeën sprak demissionair premier en VVD-voorman Mark Rutte maandagavond met Mariëlle Tweebeeke van televisieprogramma Nieuwsuur.

Ook erkende Rutte fouten te hebben gemaakt in de tien jaar dat hij premier is. Zo stelde hij een hang naar controle te hebben en ook aangedrongen te hebben op een goede sfeer, mogelijk met nadelige gevolgen. Toch zei hij ook „niet opeens alles anders” te gaan doen. „Het is niet een kwestie van iets goed of slecht doen.”

