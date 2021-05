Politiek rekenschap vereist de juiste timing

Het lijkt op het eerste gezicht een aantrekkelijke gedachte het geheim af te schaffen, zodat mensen open en eerlijk met elkaar verkeren. Zonder ellebogen, zonder politieke achterkamertjes. Zonder hele en halve leugens in de liefde. Zonder de onheilspellende stilte, die kan heersen tussen ouder en puber. Ik moet hier preciseren: de ouder wordt gek, het kind geniet even van zijn zwijgmacht.

Maar zodra je het geheim de wacht aanzegt, heeft het de neiging zich te verplaatsen. Ik lees net een interview met hoogleraar bestuurskunde Paul Frissen in het opinietijdschrift De Nieuwe Koers. Frissen was eind jaren zeventig actief binnen de Nijmeegse afdeling van de PvdA: alles schreeuwde om openheid en in de universiteitsstad Nijmegen, met haar radicaal-linkse studenten, werd dat geschreeuw in daden omgezet. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 1978 werd besloten de coalitieonderhandelingen ‘in volledige openbaarheid’ te voeren: alle fractievoorzitters van de politieke partijen met elkaar om tafel, op de publieke tribunes de Nijmeegse inwoners en ook de pers mocht meekijken. Frissen blikt nu terug: „Het was evident dat daar veel gebeurde, maar niet iets wat met collegeonderhandelingen te maken had.”

Openbaarheid vraagt om een performance, politici zijn in zo’n situatie niet helemaal hun reine zelf, ze spélen zichzelf. Transparant-zijn is niet het afzien van elk rollenspel, het is een andere rol aannemen. Ondertussen worden de echte afspraken alsnog elders gemaakt, hetzelfde ‘elders’ waar de laatste weken zoveel woede over ontstond. ‘Elders’ is per definitie de plek waar jij niet bent. In het Nijmeegse geval zullen de politici de parkeergarage hebben opgezocht, de wc’s van het stadhuis, de zitkuil thuis.

In de politiek is het nodig om in het openbaar verantwoording af te leggen, maar de timing is essentieel; niet tijdens, maar ná het overleg. Het besluit kan dan worden bekritiseerd en eventueel teruggedraaid.

In zijn orwelliaanse roman De Cirkel uit 2013, over een internetbedrijf met precies die naam („alles rondmaken”) beschrijft de Amerikaanse schrijver Dave Eggers de hogere doelstellingen van het bedrijf, the mission statement: „Geheimen zijn leugens. Delen is mee-leven. Privacy is diefstal.” Over die privacy is gelukkig nog debat, maar „delen en mee-leven” zijn al bijna de norm, ook buiten de politiek. Vrienden- en buurtapps suggereren in ieder geval de plicht tot contact.

Alziend wil de moderne burger zijn. Geen sinecure, dat was ooit een goddelijke kwaliteit. Veel mensen hebben die God, die alles ziet en weet, afgeschaft, want dat kan je toch niet serieus nemen.

Vreemd genoeg denkt de moderne burger dat enorme takenpakket kosteloos over te kunnen nemen.

