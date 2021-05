Ollongren betreurt uitspraken NAM-directeur over huizenversterking Groningen

Demissionair minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66) zegt de uitspraken van directeur Johan Atema van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) over het versterken van huizen in Groningen te betreuren. Atema stelde vorige week in NRC dat volgens hem niet 26.000 huizen in het gebied versterkt hoeven te worden wegens bevingsgevaar, maar slechts vijftig. Ollongren zei tijdens een bezoek aan Groningen „niet te wachten op zo’n uitspraak die allerlei onrust veroorzaakt”, zo melden RTV Noord en Dagblad van het Noorden.

Volgens Atema is de versterkingsoperatie van Groningse huizen „niet meer nodig”, omdat de kans op zware bevingen fors kleiner is geworden en het gebied daardoor veilig genoeg zou zijn. Hij baseerde zich op een rapport van TNO. Volgens Ollongren klopt die uitspraak „feitelijk niet” en gaat de NAM bovendien niet meer over de versterking. „Ze zijn op afstand gezet”, aldus Ollongren. „Het past de NAM dan ook om wat meer afstand te nemen.”

Van de 26.000 panden die aanvankelijk op de planning stonden voor inspectie, is pas de helft geïnspecteerd. Ongeveer tweeduizend daarvan zijn daadwerkelijk versterkt. Atema’s uitspraken veranderen niets aan het verloop van de inspecties, aldus Ollongren. De 26.000 panden worden allemaal geïnspecteerd. „Als daaruit blijkt dat het nodig is, zullen we die versterken.” Ook zei Ollongren het erg te vinden dat Atema’s woorden voor onrust in Groningen zorgen. „Het laatste waar bewoners op zitten te wachten is nog meer onzekerheid”, aldus Ollongren. „Er zijn voldoende financiële middelen, dat is bij lange na niet uitgeput”, zei ze over de kosten voor de versterkingen.

Zijn uitspraken kwamen de NAM-directeur op kritiek te staan. Zo schreef de toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) vrijdag dat het onderzoek van TNO gebaseerd is op een model. Dat zou niet gebruikt kunnen worden om „op afstand” een inschatting te maken van het aardbevingsrisico; elk huis moet alsnog apart geïnspecteerd worden. De SodM noemde de uitspraken „betreurenswaardig, omdat zij voor onnodige onrust zorgen in Groningen”.