NRC-redacteuren Van Outeren, Lievisse Adriaanse en Stokmans winnen Tegel

NRC-redacteuren Emilie van Outeren, Mark Lievisse Adriaanse en Derk Stokmans zijn bekroond met de journalistieke prijs de Tegel. Van Outeren won een Tegel voor haar verslagen uit Wit-Rusland. Lievisse Adriaanse en Stokmans ontvingen een Tegel voor hun reconstructies over hoe Nederland de controle over het coronavirus verloor. De jury heeft de prijs uitgedeeld voor het verhaal waarin ze gedetailleerd beschreven Nederlandse autoriteiten in de politiek en zorg werden verrast door de coronapandemie.

Eerder op de dag werd bekend dat NRC-correspondent Emilie van Outeren een Tegel won voor haar reportages vanuit Wit-Rusland. Van Outeren schreef over de demonstraties in Wit-Rusland, waar duizenden betogers de straat op gingen om actie te voeren tegen verkiezingsfraude door de Wit-Russische president Alexander Loekasjenko. Tijdens die protesten raakte Van Outeren gewond aan haar been door een flitsgranaat, vanuit het ziekenhuis bleef ze verslag doen. In de categorie ‘Verslaggeving’ waren ook Sjors van Beek (De Limburger), Saskia Dekkers (Nieuwsuur), Sjoerd den Daas (NOS) en Maud Effting (de Volkskrant) genomineerd.

De Tegel is een belangrijke prijs die journalisten in dag- en weekbladen, radio en televisie en multimedia in Nederland bekroont voor hun werk. In de categorie ‘Pionier’ is Cosette Molijn namens NRC genomineerd, met haar stuk over hoe in China de luchtkwaliteit verbeterde na de uitbraak van de coronapandemie. Esther Rosenberg en Melvyn Ingleby kunnen een Tegel winnen voor hun onderzoeksverhaal over hoe handlangers van de Syrische president Assad onbezorgd in Nederland konden wonen.

Eerder vielen onderzoeksjournalisten Eelke van Ark en Jan-Hein Strop van Follow the Money in de prijzen in de categorie ‘Nieuws’. Van Ark en Strop wonnen hun Tegel voor hun verhaal over de Zwitserse farmaceut Roche. Ze onthulden daarin dat Roche zijn machtspositie op de markt zo misbruikte dat Nederland coronatesten misliep. Voor die tests was een tekort aan specifieke vloeistof, waarvan de farmaceut de ingrediënten geheim hield, zodat laboratoria die niet konden namaken. Na de publicaties klonk er veel kritiek op Roche, dat de receptuur uiteindelijk wel deelde.