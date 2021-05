NPO1: een commerciële zender gefinancierd met belastinggeld

Toch even gekeken, nu Showcolade (Omroep Max) symbool staat voor de smeltende reputatie van de publieke omroep. Het was zondag in allerlei opzichten pijnlijk om te zien: BN’ers uit de c-categorie die met blijmoedige uitroepjes, omstandige giechels en net te luide lachsalvo’s vergeefs de leegte probeerden te vullen. Iemand probeerde een stukje van een tuinhark (chocolade of niet?) af te bijten. Een ander kreeg bruine vlekken op de lip (hilariteit). Zelfs Jan Slagter van Omroep Max zegt dat Showcolade een vergissing was.

In 2022 wil de publieke omroep journalistieke en informatieve programma’s als Andere tijden, Radar en Opsporing verzocht inkrimpen of stopzetten. Terwijl Showcolade en ander zielloos amusement groeit. Het leidde ertoe dat programmamakers hun tanden zetten in hun baas, directeur video Frans Klein. In De vooravond verdedigde Klein zich donderdag onder meer tegen Antoinette Hertsenberg. Haar consumentenprogramma Radar trekt meer dan een miljoen kijkers, maar die vindt de zenderleiding te oud.

Beleving van de kijker

Hertsenberg keek Frans Klein aan alsof hij een verkoper was die honderdduizend hulpbehoevende bejaarden een rollator zonder rem had aangesmeerd. Klein stelde dat hij slechts probeerde om ook kijkers onder de vijftig naar NPO1 te lokken, maar zijn gescherm met nieuwe informatieve ‘specials’ vond geen genade. Gedecideerd bracht Hertsenberg essentiële onderscheiden aan. Alle veranderingen op NPO1 bewogen weg van de journalistiek en mikten op de ‘beleving’ van de kijker, stelde ze. „We hebben het hele jaar door Op1, M en De vooravond”, sputterde Klein tegen. „Dat zijn meningen, maar dat is nog geen journalistiek,” counterde Hertsenberg scherp.

Een dag later wilde Jeroen Wollaars van Nieuwsuur weleens weten of zijn baas van chocolade was – hij trad Klein tegemoet als de lijsttrekker van een partij waarvan de plannen gebutst uit de doorrekeningen van het CPB waren gekomen. Wollaars kapittelde hem over programma’s „die niet succesvol zijn, waar niemand op zit te wachten en waarover iedereen zich afvraagt: wat is hier de publieke waarde van?” Hij verweet hem het marginaliseren van journalistieke en informatieve programma’s.

Bovendien had Nieuwsuur eerder al de baas van de Ster in de uitzending gehad, die erop wees dat de online reclame bij de NPO op last van de politiek verdwijnt, terwijl de jongere doelgroep juist online te vinden is. De logische conclusie is dat het Showcolade-offensief dient om de door de adverteerders begeerde vijftig-minners terug naar NPO1 te lokken. „Gaat het niet gewoon om geld?” wilde Wollaars weten. Klein: „Absoluut niet!”

Hybride omroepsysteem

Yeah, right. Wie NPO1 een beetje volgt, ziet iets dat eruit ziet als een commerciële zender, zwemt als een commerciële zender en kwaakt als een commerciële zender – maar dat ook een publieke voorziening is, waar miljoenen belastinggeld naartoe gaan. Dat is niet de schuld van Frans Klein, maar een gevolg van het merkwaardige hybride omroepsysteem dat Nederland al decennia in stand houdt. Waarin Showcolade niet werd afgeserveerd toen deze ondraaglijke lichtheid werd bedacht, maar toen pas bleek dat de kijkers zich niet lieten foppen door deze luchtbonbon.

Dat merkwaardige omroepsysteem heeft ook voordelen: dat de hoogste televisiechef op zijn eigen zenders twee dagen achter elkaar de oren kan worden gewassen als hij de inhoudelijke doelstellingen van de publieke omroep uit het oog verliest. Al hoop je vooral dat hij naar zijn personeel luistert. Om in de sfeer te blijven: het gelijk van Antoinette Hertsenberg is niet van chocolade.