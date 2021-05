Guida Joseph eerste winnaar Holocaust Literatuurprijs

Illustrator Guida Joseph is met haar boek De Rode Draad (Nijgh & van Ditmar) de winnaar van de Holocaust Literatuurprijs 2021. Dat werd maandagavond bekend gemaakt in het tv-programma Op1. In De Rode Draad verhaalt Joseph (1949) in de vorm van een graphic memoir met een mengsel van tekeningen, briefjes, foto’s en collages over het leven met haar ouders. Haar vader overleefde Auschwitz, haar moeder verpleegde hem de rest van zijn leven.

De jury, bestaande uit Arnon Grunberg, NRC-redacteur Toef Jaeger en Job Cohen, roemt in haar rapport Josephs poging haar vaders verleden zowel te naderen als ermee af te rekenen: „Het is doordrongen van humor en lichtvoetigheid zonder de gruwelen te verzwijgen of te verbloemen. (…) Nooit verliest Joseph haar prioriteiten uit het oog, maar ze is er zich altijd van bewust dat leven en overleven uit banaliteiten en vulgariteiten en hogere honing bestaan. Daarmee dringt het leven zelf en de genocide het hoofd van de lezer binnen.” De jury prijst daarnaast de „geslaagde en met zoveel liefde bijeengesprokkelde melange van memoires, stripverhaal, familiegeschiedenis met foto’s en historisch overzicht van het leven van één specifieke overlevende van de Holocaust ineen.”

Lees ook dit interview met Guida Joseph: ‘Je krijgt altijd de bagage van je ouders erbij’

Het is het eerste jaar dat de Holocaust Literatuurprijs wordt uitgereikt. De prijs is bedoeld ter bevordering van de kennis over vervolging en vernietiging van de Europese Joden. Toch stelt de jury in het rapport dat de prijs uitdrukkelijk een beloning is voor literaire kwaliteit, en niet historisch of educatief van aard. „Het verbeelden van dat onvoorstelbare dat wij ons mogen en misschien wel moeten voorstellen, blijft nadrukkelijk een literaire aangelegenheid.”

Het prijzengeld van 1000 euro is afkomstig uit het geld dat de Nederlandse Spoorwegen heeft uitgekeerd aan de nabestaanden van Hannelore Grünberg-Klein (1927-2015), als tegemoetkomingen voor slachtoffers van het nazi-regime die de NS in de oorlog naar concentratiekampen heeft vervoerd. Daarbij mag de winnaar, desgewenst, dineren met de leden van de jury.

De Rode Draad werd gekozen uit 56 boeken en teksten. Een eervolle vermelding ging uit naar drie andere kanshebbers: Ik ga op reis, Pieter van Peter Lems, Atlas van een bezette stad – Amsterdam 1940-1945 van Bianca Stigter en Liever dier dan mens – een overlevingsverhaal van Pieter van Os.