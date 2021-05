Nederlanders eten meeste vleesvervangers van alle Europeanen

Nederlanders eten van alle Europeanen de meeste vleesvervangers, zo’n acht á tien vegaburgers per persoon per jaar. Ook geven Nederlanders relatief gezien het meeste geld uit aan vleesvervangers. Dat blijkt maandag uit een rapport van marktonderzoeksbureau Nielsen in opdracht van non-profitorganisatie Proveg. Geïnventariseerd zijn de supermarktverkopen over de afgelopen drie jaar van de elf Europese landen met de grootste vleesvervangersmarkten. In elk van de onderzochte landen is de consumptie van plantaardige producten sindsdien toegenomen, gezamenlijk met 49 procent.

In Nederlandse supermarkten kiezen consumenten van alle plantaardige opties het vaakst voor vleesvervangers. Daarna volgen plantaardige melk, kaas en yoghurt. Met name plantaardige kaas is in Nederland de afgelopen twee jaar gegroeid: met maar liefst 400 procent.

De absolute verkoopcijfers geven overigens een ander beeld dan de relatieve. De Nederlandse markt voor alle plantaardige producten staat Europees gezien op nummer zes, met 291 miljoen euro aan totale verkoopwaarde het afgelopen jaar. De top-5 wordt aangevoerd door Duitsland (993 miljoen euro), gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (750 miljoen), Spanje (448 miljoen), Italië (425 miljoen), en Frankrijk (355 miljoen).

Groei

De groei in andere Europese landen biedt ook kansen voor Nederland, aldus Pablo Moleman, woordvoerder van ProVeg Nederland. „Door onze kennis en infrastructuur is Nederland uitstekend gepositioneerd om de Europese markt voor vleesvervangers te bedienen.”

Gelijktijdig met de groei van plantaardige producten is de afgelopen jaren ook de vleesconsumptie in Nederland toegenomen. In 2019 aten Nederlanders ruim een halve kilo meer vlees dan het jaar daarvoor en ook in 2018 was er sprake van groei. De cijfers voor 2020 zijn nog niet bekend.