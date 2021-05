NBC zal Golden Globes in 2022 niet uitzenden

In 2022 worden de Golden Globes niet uitgezonden door de Amerikaanse televisiezender NBC, aangezien de organisatie achter de prijzen bekritiseerd wordt. Leden van de jury zouden te innige banden onderhouden met filmstudio’s en bovendien zou de jurysamenstelling niet divers genoeg zijn. Dat meldt persbureau Reuters in de nacht van maandag op dinsdag.

De organisatie die over de prijzen beslist, The Hollywood Foreign Press Association (HFPA), telt 87 stemgerechtigde leden. Die zouden profiteren van hun positie. Zo organiseerde een studio voor hen overnachtingen in een luxe hotel in Parijs (à ruim duizend euro per nacht), zodat zij een bezoek aan de set konden brengen. Aangezien de HFPA geen enkel zwart lid kent, worden zij er ook van beschuldigd belangrijk werk van zwarte filmmakers te missen.

Daarnaast zijn er beschuldigingen van seksisme, onder andere afkomstig van actrice Scarlett Johansson. Zij stelde niet meer naar persconferenties met de HFPA te gaan vanwege „seksistische vragen en opmerkingen”, en riep mensen in de filmindustrie „een stap terug” te nemen van de organisatie .

De HFPA beloofde eerder al als organisatie aan zichzelf te werken, maar dat was blijkbaar niet genoeg voor NBC, dat de uitzending van de Golden Globes sinds de jaren negentig verzorgt. De televisiezender stelt te geloven dat de organisatie erin kan slagen te verbeteren. „Echter, verandering van dit formaat kost tijd en werk, en we hebben sterk het gevoel dat de HFPA tijd nodig heeft om dit goed te doen.”

