Na 33 jaar cel krijgt langstzittende veroordeelde van Nederland gratie

De langstzittende crimineel van Nederland, Loi Wah C. (62), heeft afgelopen week gratie gekregen van minister Dekker. Dat bevestigt een woordvoerder van het Ministerie van Justitie en Veiligheid maandag na berichtgeving van De Telegraaf. C. werd in 1989 tot levenslang veroordeeld voor een viervoudige moord. Hij is afgelopen donderdag teruggestuurd naar zijn geboorteland China. Demissionair minister van Rechtsbescherming Sander Dekker stelde een direct vertrek uit Nederland als voorwaarde voor zijn gratie.

Loi Wah C. vermoordde in 1987 een Chinees gezin in Rotterdam. Hij bracht met meer dan negentig messteken de eigenaar van een restaurant, zijn vrouw, hun vijfjarige dochtertje en zes weken oude baby om het leven. Sinds zijn veroordeling vroeg hij zes keer eerder gratie aan. Deze verzoeken werden afgewezen, waarop Loi Wah C. vorig jaar door de rechter in het gelijk werd gesteld. Er zou geen sprake zijn van kans op herhaling en een levenslange gevangenisstraf zou niet langer een strafrechtelijk doel meer dienen. Hierop kende demissionair minister Dekker zijn zevende verzoek in maart toe.

De Chinese man was de langstzittende gevangene in een Nederlandse gevangenis, nadat in januari jl. de in 1984 eveneens tot levenslang veroordeelde Cevdet Y. gratie kreeg. In een brief aan de Tweede Kamer zegt Dekker zich ervan bewust te zijn dat dit een „ingrijpend besluit” is en het tot „maatschappelijke en politieke discussie kan leiden.”