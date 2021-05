‘Monster van de Ardennen’ neemt geheimen mee zijn graf in

De Franse seriemoordenaar Michel Fourniret is maandag overleden in het Pitié-Salpétrière-ziekenhuis in Parijs. De 79-jarige Fourniret, die een levenslange gevangenisstraf uitzat, was afgelopen weekend op de spoedafdeling beland met ademhalingsproblemen.

Fourniret, bijgenaamd het ‘monster van de Ardennen’, is in 2008 veroordeeld wegens de moord op zeven vrouwen en jonge meisjes in België en Frankrijk tussen 1987 en 2001. Hij kreeg levenslang zonder de mogelijkheid van vervroegde vrijlating, een uitzonderlijke strafmaatregel. Hij figureert in nog eens vier onopgeloste verdwijningszaken - en neemt mogelijk nog meer geheimen mee in zijn graf.

Fourniret werd op 26 juni 2003 gearresteerd in het Belgische Ciney nadat hij had geprobeerd daar een dertienjarig meisje te ontvoeren. Pas een jaar later zou Fourniret zijn eerste zes moorden bekennen, kort nadat zijn vrouw Monique Olivier tot bekentenissen was overgegaan.

De zaak kreeg destijds grote weerklank in zowel Frankrijk als België, dat toen nog amper was hersteld van de affaire-Dutroux over de moord op vier kinderen en de ontvoering van twee andere.

Vermiste kinderen

Fourniret bekende onder meer de moord op het twaalfjarige Belgische meisje Elisabeth Brichet, van wie lang vermoed werd dat zij een slachtoffer was van Marc Dutroux. Brichets moeder was een van de aanvoerders van de Witte Mars, waarmee de ouders van vermiste kinderen en de Belgische bevolking in 1996 uiting gaven aan hun woede.

Evenals de affaire-Dutroux legde de affaire-Fourniret grote tekortkomingen bloot in het gerechtelijk apparaat in Frankrijk en België, en de samenwerking tussen beide. De Belgische politie kwam pas na Fournirets arrestatie te weten dat hij in Frankrijk al sinds 1966 bekendstond voor zedendelicten, en daar in 1987 was veroordeeld voor elf aanrandingen en verkrachtingen. Toch kon hij al die tijd gewoon zijn gang gaan: op het moment van zijn arrestatie werkte hij in de kantine van een school in het Belgische Gedinne.

Fourniret speelde graag spelletjes met de politie. Zo dumpte hij het stoffelijk overschot van Mananya Thumpong, een dertienjarig meisje dat hij in 2001 in het Franse Sedan had ontvoerd, vlak bij het huis van de Belgische procureur die de leiding had over het onderzoek naar Marc Dutroux, en later dat van Fourniret.

Voor de families van de vermisten was het een lijdensweg. Fourniret bekende pas in maart vorig jaar de moord op Estelle Mouzin, een meisje van negen dat in 2003 spoorloos was verdwenen op weg naar school in het Franse Guermantes.

Tweede veroordeling

In 2018 was Fourniret een tweede keer veroordeeld tot levenslang voor de moord op een dertigjarige vrouw in 1988. Bij zijn dood was hij in staat van beschuldiging gesteld voor nog drie moorden op jonge vrouwen in de jaren negentig, waarvan hij er twee had bekend.

De politiediensten hebben zich altijd vragen gesteld bij de periode tussen 1990 en 2000 waarover niets bekend is. Heeft de seriemoordenaar echt een pauze van tien jaar ingelast? Alleen Fournirets echtgenote en medeplichtige, Monique Olivier, die ook levenslang heeft gekregen, kan nu nog antwoorden geven.