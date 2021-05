Met deze huizenbezitters zit de corporatie in haar maag

De zon heeft al bijna zijn hoogste punt bereikt als door de intercom in het Engels een slaperige stem klinkt: „Hello? So early?” Samantha uit Botswana is net wakker en doet in kamerjas open. Ze studeert political science aan de Universiteit Leiden en huurt een kamer in het Haagse Laakkwartier. Ze woont met twee huisgenoten in het pand, ze betalen 2.000 euro per maand. „We sturen geld aan de huurbaas, en dan zegt hij: bedankt – en dat is het.”

De woning die Samantha huurt is mede-eigendom van M’hamed Bouddoufi, een 48-jarige aannemer uit Marokko die al jaren met zijn gezin in Nederland woont. Hij bezit 31 koopwoningen in Den Haag, twee in Amsterdam en een in Haarlem. De meeste huizen zijn gekocht in de afgelopen twee jaar. Tijdens een tocht op een zonnige ochtend langs een aantal panden van Bouddoufi blijken die door internationale studenten gehuurd te worden, die tussen de 1.500 en 2.165 euro per maand per pand aan huur betalen.

Bouddoufi staat zelf ook ingeschreven als huurder. Al meer dan tien jaar huurt hij een sociale huurwoning van de Amsterdamse corporatie Eigen Haard. In Amsterdam-Noord staat zijn naam op een bordje naast de intercom van een galerijflat. Niemand doet open als wordt aangebeld bij het huis van 95 vierkante meter op de tweede verdieping. Buren vertellen over het gezin Bouddoufi, een grote familie met vier of vijf kinderen. En hoewel Bouddoufi de huur betaalt, woont er tegenwoordig een man alleen, zeggen ze. „Gek”, noemt een van de buren dat. „Dat er in zo’n grote woning maar één iemand woont.”

In januari schreef NRC dat in ruim duizend corporatiewoningen in Nederland mensen wonen die tegelijkertijd eigenaar zijn van meerdere koopwoningen. Het gaat om 1.055 mensen die samen 3.344 huizen bezitten. Wettelijk is dit toegestaan, zolang de corporatiewoning iemands hoofdverblijf is en diegene zich netjes aan de regels houdt en de huur betaalt.

Ik wil wonen waar ik gelukkig ben Frits Moonen huurder en huizeneigenaar

Geconfronteerd met deze cijfers reageerde de corporatiewereld geschokt. Corporaties lieten weten deze constructie zeer ongewenst te vinden. Veel corporaties wisten niets van dit fenomeen. Ze hebben geen wettelijke mogelijkheden naar huizenbezit te vragen. Dat valt onder vermogen, terwijl corporaties alleen een inkomenstoets mogen doen bij hun huurders om te controleren of ze niet te veel verdienen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning.

Wat meespeelt, is dat corporaties het gezien de huidige woningnood – een tekort van meer dan 330.000 geschikte woningen – onverteerbaar vinden dat mensen met een kleine beurs lang moeten wachten op een huurwoning, terwijl mensen met meerdere koophuizen een sociale huurwoning bezetten.

In de Tweede Kamer stelden verschillende partijen Kamervragen. Een meerderheid noemde de situatie ongewenst. Demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse zaken, D66) laat onderzoek doen naar de omvang van het probleem.

Op de website socialevraagstukken.nl vroeg cultuurpsycholoog Jos van der Lans zich af wat het alternatief is: dat deze corporatiehuurders dan „arm zouden moeten blijven?” Hij riep op „weg te gaan van het idee dat een corporatiewoning een gunst is”. Maar over één vorm van de constructie is ook Van der Lans kritisch. „Laten we die paar echte huisjesmelkers onder de huurders gewoon traceren”, schreef hij, doelend op een corporatiehuurder in Súdwest-Fryslân die 59 koopwoningen bezit.

‘Laat ons met rust’

Maar wie zijn die mensen die een corporatiewoning huren en tegelijkertijd tientallen koopwoningen op hun naam hebben?

In het centrum van Amsterdam huurt de 71-jarige Dik van Mourik al meer dan tien jaar een pand. Volgens de verhuurder, corporatie Eigen Haard, is het een tweekamerappartement van 63 vierkante meter. Van Mourik betaalt daarvoor een bedrag onder de sociale huurgrens van 752 euro per maand.

Van Mourik, gepensioneerd ingenieur, runt al ruim twintig jaar zijn eigen bedrijf. Via dat bedrijf verhuurt hij ook woningen. Hij bezit er twintig, allemaal in de hoofdstad. Sommige kocht hij al in de jaren tachtig en negentig. Bij een bezoek aan een aantal panden van Van Mourik blijken er studenten en werkenden uit het buitenland te wonen. Ze betalen rond de 1.500 euro per maand.

Een van die huurders is de Israëlische Odin, in de Amsterdamse Oosterparkbuurt. Ze woont er nog geen jaar en zegt direct contact te hebben met haar huisbaas, die ze Dik noemt. Ze is tevreden over haar huisbaas; toen de douche kapot was, werd die meteen gerepareerd. „Het is hier sowieso veel beter geregeld dan in Israël”, zegt ze. „Daar is een huis huren helemaal chaotisch, vanwege een gebrek aan regels.”

In een schriftelijke reactie zegt Van Mourik te begrijpen dat er „veel onrust is door slecht woonbeleid”. Hij schrijft: „Ik vind het ook triest dat Amsterdam nu opgekocht wordt door snelle jongens met veel geld en internationale beleggers.”

Zijn koophuizen „zijn mijn pensioen”, schrijft Van Mourik. Hij vindt een sociale huurwoning „voor mij als pensionado op zijn plaats” omdat hij „door belasting en aanschrijving zo maar weer failliet kan gaan”. „Ik woon al jaren waar ik woon en daar wil ik niet weg. Hetzelfde bij mijn koophuizen overigens, daar zitten mensen ook al jaren met sociale huur, die ook niet weg gaan en ik ook niet weg zou sturen als dat zou kunnen. Ik vind dat een oud persoon die al jaren woont op hun adres daar mogen [sic] blijven wonen, dat hebben ze verdiend. Laat ons met rust op onze ouwe dag.”

Later schakelt Van Mourik een advocaat in. Via haar ontkent hij dat het pand dat hij huurt van Eigen Haard een sociale huurwoning is; het zou een bedrijfsruimte zijn waar ook gewoond mag worden. Van Mourik woont er niet, schrijft hij via zijn advocaat. Het pand fungeert volgens hem als kantoorruimte.

Moreel appèl

Eigen Haard zegt desgevraagd niet in te kunnen gaan op vragen over individuele personen vanwege de privacywetgeving. Maar over het pand op het adres van Van Mourik zegt een woordvoerder: „Wij hebben een huurovereenkomst voor een woonruimte op dit adres, met een sociale huurprijs. Met die informatie beschouwen we dit als een sociale huurwoning.”

Eigen Haard doet onderzoek naar ongeveer zestig huurders die twee of meer koopwoningen hebben, om te kijken of sprake is van woonfraude. Deze huurders zouden meer dan tweehonderd huizen bezitten. Ook de drie woningen van de huizenbezitters in dit artikel zijn „onderdeel van een onderzoek naar mogelijke woonfraude”, stelt Eigen Haard.

De corporatie is niet blij met deze huurders. „Wij vinden het opmerkelijk dat er mensen zijn die meerdere woningen in bezit hebben en bij ons een woning huren”, zegt de woordvoerder. „En hoe meer koopwoningen deze huurders bezitten, hoe exponentieel onrechtvaardiger het in onze ogen wordt.”

Lees ook: Sociaal huren, met een pied-à-terre in de grachtengordel

De corporatie is al met meerdere huurders die huizen bezitten in gesprek. Dat heeft tot enkele huuropzeggingen geleid, maar niet altijd kan de corporatie iets doen. „In meer dan de helft van de gevallen is geen sprake van woonfraude”, zegt de woordvoerder. „Als huurders zich aan de voorwaarden van hun huurcontract houden, kunnen we nu weinig anders doen dan een moreel appèl.”

Het derde adres is een vierkamerappartement van ruim 90 vierkante meter in het centrum van Amsterdam, met uitzicht over het water. Bewoner is de 31-jarige Frits Moonen, die met zijn bedrijf met twee anderen een vastgoedfonds ter waarde van miljoenen euro’s beheert. Ze investeren vooral in „residentieel vastgoed” voor „young professionals” in de Randstad, staat op de website.

Grote vastgoedportefeuille

Ook persoonlijk bouwt Moonen aan een grote vastgoedportefeuille, naar eigen zeggen door slecht onderhouden vastgoed op te kopen en op te knappen. In Amsterdam heeft hij de afgelopen drie jaar acht koopwoningen in mede-eigendom gekregen, en samen met een zakenpartner heeft hij vorig jaar voor 6 miljoen euro 52 sociale studentenwoningen gekocht, die onderdeel zijn van nieuwbouwproject Het Kwadrant in Maarssen, bij Utrecht.

Leegstaande kantoorpanden worden daar verbouwd tot studentenwoningen, ernaast zullen woontorens verrijzen met in totaal 499 appartementen

Moonen woont al langer dan vijf jaar in een vrijesectorhuurwoning in Amsterdam. Hij betaalt Eigen Haard maandelijks zo’n 1.700 euro, volgens Moonen „de hoofdprijs”. Hij vertelt dat de corporatie dit jaar bij hem op de stoep stond om te controleren of er sprake was van woonfraude. „Daarbij deden ze een moreel appèl op mij om de woning te verlaten, zodat er iemand anders tegen een lagere huur in zou kunnen komen. Erg vreemd, om in je eigen huis te horen dat je eruit moet, zeker omdat het een woning is in de vrije sector en ik altijd mijn huur op tijd heb betaald.” Moonen zegt dat Eigen Haard hem schriftelijk heeft bevestigd dat er geen sprake is van woonfraude.

Volgens Moonen huurde hij het pand al voordat hij zijn vastgoedportefeuille begon op te bouwen. Die bestaat uit vervallen pandjes die hij koopt, opknapt, en wil verhuren. Hij is niet van plan er zelf te gaan wonen. „Ik wil wonen waar ik gelukkig ben.”

Het project in Maarssen gaat volgens Moonen om tientallen sociale huurwoningen. „Ik doe dus meer voor sociale huurders dan menige woningcorporatie. Daarnaast betaal ik zo’n hoge huur voor mijn corporatiewoning, zodat veel bewoners in het complex voor een zelfde woning een derde hoeven te betalen. Dus ik houd niks bezet, ik ben degene die het dragelijk maakt dat anderen daar zo goedkoop kunnen wonen.”

Woonruimte is schaars

‘Hoofdprijs’ of niet, Eigen Haard ziet geen verschil: „Het gaat er niet om of het een vrije of sociale huurwoning is”, zegt de woordvoerder. „Het heeft vooral te maken met of woonruimte in de sector waarin mensen huren schaars is. En in Amsterdam geldt dat zeker voor de sociale en een deel van de vrije sector. Als zo’n duurdere woning vrijkomt, verhuren we die daarna vaak tegen een lagere huurprijs.”

Eigen Haard zoekt naar mogelijkheden om in huurcontracten een bepaling op te nemen dat bij huizenbezit het huurcontract kan worden beëindigd. De Amsterdamse corporatie kijkt ook naar het komende kabinet voor hulp. Een herhaalde vermogenstoets, bij het begin van de huurperiode en daarna, „zou dit soort excessen kunnen voorkomen”, zegt de woordvoerder. Daarvoor moet de wet worden aangepast. „We hebben Den Haag hard nodig”, zegt hij. „Anders hebben we geen poot om op te staan.”

Heeft het naar zijn zin

In een Haagse portiekwoning, deel van het bezit van M’hamed Bouddoufi, doet de Amerikaanse student Charles open. Hij heeft het naar zijn zin in de buurt. Hij betaalt een kleine 400 euro per maand voor zijn kamer, in totaal schat hij de huur van hem en zijn huisgenoten op 2.000 euro. De afspraak is dat ze een jaar kunnen wonen in het pand.

Die afspraak is gemaakt met Diederik Vegter, met Bouddoufi mede-eigenaar van een groot aantal woningen. Hij is het aanspreekpunt voor de huurders. Vegter wil niet ingaan op vragen over zijn zakenpartner. „Ik weet wie Bouddoufi is”, zegt hij over de telefoon, „maar verder moet je bij hem zijn.”

Bouddoufi ontkent de woningen in bezit te hebben of Vegter te kennen, ook al staan hun namen op de koopaktes. „Dat is mij niet bekend”, zegt hij herhaaldelijk over de telefoon. Volgens Bouddoufi klopt het niet dat een ander persoon in zijn eentje in de sociale huurwoning in Amsterdam-Noord woont. Hij zegt bezig te zijn een eigen huis te kopen, „dan gaat de sociale huurwoning eruit”. Op welke termijn dat gaat gebeuren, wil hij niet zeggen. „Ik heb geen zin meer in deze vragen”, zegt hij na een paar minuten, waarna hij ophangt.