Maleisië wil via rechter miljarden terughalen in schandaal met investeringsfonds 1MDB

Het Maleisische ministerie van Financiën is 22 civiele rechtszaken begonnen in het schandaal rondom staatsinvesteringsfonds 1MDB, in een poging om 23 miljard dollar (bijna 19 miljard euro) terug te vorderen van vermeende oplichters. Dat heeft het ministerie maandag bekendgemaakt. In totaal zijn veertig personen en zeventien bedrijven aangeklaagd, hun identiteit wordt niet vermeld.

Het 1MDB-schandaal is een van de grootste corruptiezaken ter wereld. Het investeringsfonds werd in 2009 opgericht door toenmalig premier van Maleisië Najib Razak, formeel om buitenlandse investeerders aan te trekken. In de praktijk werd een miljardenschuld opgebouwd, terwijl grote bedragen werden weggesluisd naar projecten in de omgeving van Razak. Zo werd vanuit het fonds geïnvesteerd in kunst, vastgoed, en de Hollywoodproductie The Wolf of Wall Street. Ook waren er extravagante feestjes met Amerikaanse beroemdheden. In totaal is volgens aanklagers zeker 4,5 miljard euro uit het fonds verdwenen.

Het wegsluizen van de miljarden gebeurde via de Amerikaanse investeringsbank Goldman Sachs. Deze bank trof afgelopen jaren schikkingen met de Amerikaanse autoriteiten (voor 3 miljard dollar) en met het Maleisische ministerie van Financiën (voor 3,9 miljard dollar). Ook schikte Maleisië al met een aantal betrokken bedrijven, waaronder Ambank Group en Deloitte PLT. Na het „aanzienlijke succes” van deze schikkingen is het volgens de Maleisische minister van Financiën Tengku Zafrul Aziz nu tijd om „andere overtreders die de verliezen hebben veroorzaakt voor de rechter te brengen”.

Illegale constructies

Het vermeende brein achter de miljardenzwendel, de Maleisische zakenman Low Taek Jho, is al jaren voortvluchtig. Als 1MDB-consultant zou hij de architect zijn geweest achter de illegale constructies waarmee het geld werd weggesluisd. Het is niet bekend of hij bij de veertig personen zit die nu zijn aangeklaagd. Oud-premier Razak is inmiddels veroordeeld tot twaalf jaar cel voor zijn rol in het schandaal. Deze straf kan nog hoger worden; er lopen nog meer aanklachten tegen hem.