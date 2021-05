‘Loodzware baan’ velt RIVM-kopstuk Jaap van Delden

De directeur van het coronavaccinatieprogramma vertrekt, net nu de Nederlandse prikcampagne op stoom begint te komen. De aankondiging maandag dat Jaap van Delden van het RIVM volgende maand plaatsmaakt, riep direct vragen op. Volgens het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid (VWS) was echter afgesproken dat de klus van Van Delden tijdelijk zou zijn, volgens demissionair minister Hugo de Jonge gaat de vaccinatiecampagne bovendien „een nieuwe fase” in.

Van Delden werd in oktober aangesteld als hoofd van het Covid-19-vaccinatieprogramma. Hij heeft volgens het RIVM een aantal weken geleden gezegd te willen stoppen. Een woordvoerder stelt dat Van Delden „een loodzware baan” had en dat dit „een wissel getrokken heeft op zijn gezondheid en gezin”. De Jonge zei dat Van Delden „een fantastische job” heeft gedaan en „ongelofelijk veel werk heeft verzet”.

Lastige start

Van Delden had geen makkelijke start. Het RIVM ging er in het najaar vanuit dat AstraZeneca als eerste vaccin beschikbaar zou komen, maar werd overvallen door de versnelde goedkeuring van het Pfizer-vaccin. Plotseling kreeg de GGD alsnog de opdracht grote vaccinatielocaties in te richten. Daar was tijd voor nodig: zo’n beetje alle andere Europese landen begonnen eind december met vaccineren, in Nederland werd de eerste prik pas op 6 januari gezet.

„Voor ons komt het gewoon heel slecht uit dat het eerst geleverde vaccin slecht aansluit bij de structuur die we klaar hebben staan”, zei Van Delden daarover in een interview met de Volkskrant. Het leek alsof het RIVM niet met verschillende scenario’s had gewerkt. Van Delden hield ook lang vol dat Pfizer niet kleinschalig in verpleeghuizen kon worden toegediend, in januari bleek dit toch mogelijk.

Het tempo kwam daarna maar moeilijk op gang, wekenlang bungelde Nederland onderaan de lijstjes. Maar Van Delden bleef erbij dat ook in die beginperiode de vaccinatiecampagne „voorspoedig” liep, zei hij tegen NRC. Al beklaagde het Outbreak Management Team (OMT) zich er eind april nog over dat de landelijke registratie van de vaccinaties – en daarmee het inzicht in de vaccinatiegraad – nog altijd niet op orde is.

In de beeldvorming bleef het Nederlandse vaccinatieprogramma traag, ook toen het tempo erin kwam: inmiddels staat Nederland in de Europese middenmoot. Dat is een grote verdienste van Van Delden volgens De Jonge. „De vaccinatiecampagne draait op volle toeren.” Deze week worden er naar verwachting een miljoen prikken worden gezet, over een maand moeten dat er twee miljoen per week zijn.

Van Delden stuitte soms op onbegrip: hij moest blijven uitleggen waarom er soms meer dan een miljoen vaccins in opslag lagen, onder meer omdat die niet direct gebruikt kunnen worden vanwege een kwaliteitscontrole. In het AD deed Van Delden eind april de ongelukkige uitspraak dat het RIVM verwacht dat het AstraZeneca-vaccin al snel niet meer nodig is. Veel patiënten van huisartsen kwamen na de prikstops in maart en april al niet meer opdagen voor dit vaccin.

Van Delden wordt half juni opgevolgd door Marcel van Raaij, directeur geneesmiddelen en medische technologie bij VWS. Van Raaij, die eerder al twintig jaar bij het RIVM werkte, moet de lopende vaccinatiecampagne de komende maanden tot een goed einde brengen en bekijken of en hoe Covid-vaccinaties permanent moeten worden opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Het tussentijdse vertrek van Van Delden past in de hoge doorloopsnelheid bij de ambtelijke top van VWS, midden in de coronacrisis. Verschillende topambtenaren vertrokken sinds de zomer, per juni vertrekt ook de hoogste ambtenaar van het ministerie, secretaris-generaal Erik Gerritsen.