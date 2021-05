Lekken betekent een goed verhaal

Toen de president’s men begin jaren zeventig weer eens met een dagvaarding achter journalist Carl Bernstein van The Washington Post aanzaten, vluchtte hij een bioscoop in — waar hij Deep Throat zag. Althans, de pornofilm, niet de informant in het Watergate-schandaal, FBI-onderdirecteur Mark Felt. Als Felt alias ‘Deep Throat’ weer eens wilde praten, dan moest Bernsteins collega Bob Woodward ergens anders heen: naar een ondergrondse parkeergarage waar het even donker als in de bioscoop was.

Net zoals de pornofilm verdraagt ‘lekken’ — het clandestien doorspelen van informatie aan een journalist — het daglicht niet. Het is tegen de regels, not done, vaak illegaal. En toch doet iedereen het.

Voor journalisten is lekken als zuurstof. Veel, zo niet al, hun verhalen bestaan bij de gratie van ‘lekken’, of het nu gaat om een persbericht dat een boodschap via de media aan het publiek communiceert, of om hoogst geheime informatie die nooit bedoeld was voor openbare consumptie. Zit alles dichtgestopt, dan is er geen verhaal, en zeker geen goed verhaal.

De afnemers van de verhalen, lezers, kunnen eveneens niet zonder (want: geen verhaal). Dan heb je ook nog figuren diep op de achtergrond die kunnen gedijen bij het lekken, want in de politieke arena is dat het glijmiddel van het machtsspel.

De regels van dat spel kunnen extreem vloeibaar zijn wanneer het maatschappelijke leven wankelt, zoals in 1972. Vietnam, Watergate. En porno chic: in de bioscoop draaiden opeens naast, pak’m beet, The Godfather seksfilms zoals Deep Throat.

Dat de redacteuren van The Washington Post die titel gebruikten als benaming voor hun lekkende bron, was een teken aan de wand. Op allerlei fronten gold: wat verborgen was, moest openbaar.

Toen bij ons de geheime notulen van ministerraadsvergaderingen over de toeslagenaffaire uitlekten, ontstond meteen een samenzweringstheorie. Onze ‘Deep Throat’ zou komen uit kringen rond minister-president Rutte. Immers, de notulen zouden laten zien dat hij niet als enige ‘oude politiek’ bedrijft. Aannemelijk? Hoe dan ook, waren de notulen geheim gebleven, dan zou de kritiek luidden: dit is de Rutte-doctrine ten voeten uit, en dat willen we niet meer.

Zo maakt het lekken ook wel weer de ‘goede smaak’ mogelijk. Het kan een morele daad zijn, in het algemeen belang: een democratischer politiek klimaat in Den Haag. En in het geval van Watergate: gerechtigheid in de vorm van het oprollen van de ‘mannen van president Nixon’, de schimmige figuren die in opdracht van het comité voor de herverkiezing van de president inbraken bij de kantoren van de Democratische Partij.

Toch lijkt het erop dat het lekken als morele daad het steeds meer aflegt tegen het lekken als politieke of ideologische manoeuvre. De onderzoekende journalistiek bestaat nog wel, maar de echte, subversieve betekenis van ‘lekken’ kalft af naargelang spindoctors, pr-afdelingen en techreuzen informatie stringenter controleren.

Het lekken is in de kern ambigu, tegelijk nobel en verwerpelijk, net als beide Deep Throats. De film: we weten inmiddels dat pornoster Linda Lovelace in werkelijkheid verkracht werd tijdens het draaien. En Mark Felt: die lekte allicht uit rancune (Nixon had hem gepasseerd voor de functie van FBI-baas). Door dit mijnenveld moesten de reporters van The Post heen, getergd door de president’s men, en in de donkere bioscoop vond Bernstein behalve even soelaas misschien ook wel inspiratie.

