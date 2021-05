Laatste geëvacueerde bewoners Lelystad terug naar huis

De laatsten van de geëvacueerde bewoners uit de wijk de Punter in Lelystad mogen weer terug naar huis. Dat heeft de lokale brandweer zondagnacht laten weten. In totaal werd afgelopen weekend zo’n 550 bewoners van de wijk gevraagd hun huis te verlaten vanwege een benzine-achtige stof in het riool.

Zaterdagavond werden de bewoners uit voorzorg geëvacueerd nadat er een vreemde lucht te ruiken viel in de buurt van de woningen. Eerst werd gedacht dat het om aardgas ging, maar later in de nacht ontdekte het RIVM de benzine-achtige stof in het riool. Het is onduidelijk om wat voor een stof het precies gaat en hoe die in het rioolwater terecht kwam. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoekt de stof en komt volgens de Lelystadse gemeente uiterlijk dinsdag met meer duidelijkheid.

Aanvankelijk werden zestien straten geëvacueerd, zondagmiddag kwamen daar nog vijftig bewoners bij toen bleek dat de stof ook bij hen in het rioolwater zat. Een gedeelte van de geëvacueerden kon zondag weer terug naar huis nadat het riool was leeggepompt en doorgespoeld. Wegens „technische problemen” duurde dat bij vijftig huizen wat langer, aldus de gemeente, waardoor zij tot vannacht buiten de deur moesten blijven.