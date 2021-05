Bekendste cultuurprijs kiest voor activisme en kunstenaarscollectieven

’s Werelds bekendste kunstprijs, de Turner Prize, gaat in december in ieder geval naar een kunstenaarscollectief. Alle vijf genomineerden voor de shortlist zijn een kunstenaarscollectief, zo maakte de jury vrijdagmiddag bekend. Het is voor het eerst – de Britse kunstprijs wordt sinds 1984 jaarlijks uitgereikt – dat er geen enkele individuele kunstenaar op de shortlist staat.

De reden die de jury gaf is dat het in het afgelopen jaar ingewikkeld was voor individuele kunstenaars hun werk te exposeren, terwijl collectieven wel door konden gaan en juist in een tijd waar er om solidariteit werd gevraagd relevanter werden. „Deze collectieve kunstenaarsgroepen proberen maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen via kunst”, aldus de jury. De vijf genomineerden – Array Collective, Black Obsidian Sound System, Cooking Sections, Gentle/Radical, and Project Art Works – zijn allemaal geëngageerd of activistisch.

Array Collective bestaat sinds 2016 en richt zich op politieke problemen in Belfast, en vragen met hun projecten aandacht voor bijvoorbeeld abortuswetgeving en lhbti+ rechten.

Black Obsidian Sound System (2019) Foto Theodorah Ndovlu

B.O.S.S. (Black Obsidian Sound System) is een collectief in Londen dat iets wil zeggen over wat het betekent om zwart, vrouw en trans te zijn in Engeland en behorend tot de arbeidersklasse. Het medium is breed: videokunst, collages, en vooral: snoeiharde lo-fi techno.

De Cooking Sections, eveneens in Londen, bestaat uit het duo Daniel Fernández Pascual en Alon Schwabe. Ze zijn een soort eet-kunst activisten en vragen in hun werk aandacht voor de omstandigheden in de voedselindustrie. Na hun project over kweekzalm haalde Tate de zalm definitief van het menu.

Het kunstcollectief Gentle/Radical (2021). Foto Michal Iwanowski

Gentle/Radical, dat in Wales zit, richt zich op veranderingen en macht, en neemt daarvoor kunst als uitgangspunt. Een van hun projecten was ‘een nieuw Mekka’, dat ruimte moest bieden aan lokale kunstenaars.

Het kunstcollectief Project Art Works (2019). Foto Project Art Works

Tot slot Project Art Works is een collectief waar het gaat om neurodiversiteit, en waar het idee is meer ruimte te geven aan mensen die op een ‘afwijkende’ manier functioneren.

Op 1 december wordt de winnaar bekendgemaakt. De winnaar krijgt 25.000 Britse ponden.