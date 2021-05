‘Ik wil dat Amsterdammers het Concertgebouworkest net zozeer in hun hart dragen als Ajax’

Tijdens een pandemie moest ze wennen aan een nieuw leven en een nieuwe baan in een nieuwe stad. Ulrike Niehoff (Ingolstadt, 1977) begon in januari als de nieuwe artistiek directeur van het Concertgebouworkest, als opvolger van Joel Ethan Fried, die na 22 jaar in die functie met pensioen ging. Ze betrok met man en zoon (5) een appartement nabij het Westerpark én ondervroeg direct een Amsterdamse taxichauffeur over het Concertgebouworkest.

„Het gerucht bleek waar: hij kende het niet. In Wenen, waar we hiervoor woonden, leeft klassieke muziek in alle geledingen. Dat gevoel wil ik hier ook versterken. Dat Amsterdammers het Concertgebouworkest net zozeer in hun hart dragen als Ajax.”

Zoals alle grote culturele instellingen, plannen orkesten vaak lang vooruit. De invulling van komend concertseizoen is grotendeels het werk van Niehoffs voorganger Fried en interim-programmeur Hans Ferwerda. Maar al vanaf afgelopen zomer was ze wel betrokken bij de invulling ervan. Annuleringen door Covid-19 boden ook kansen tot projecten op korte termijn.

„Twee dingen vielen me de afgelopen maanden bijzonder op”, zegt ze. „Eén: hoe goed er binnen dit orkest naar elkaar wordt geluisterd, waardoor de kamermuzikale kwaliteit van het samenspel ook op anderhalve meter afstand bleef bestaan. Twee: hoe betrokken de musici zijn. Velen kwamen met ideeën, waaruit steeds een enorme zin in communicatie met het publiek sprak. Dat is wat corona heeft aangescherpt, denk ik: het besef hoe cruciaal ons publiek is.”

Innovatieve projecten

Het motiveert om met frisse moed naar nieuwe luisteraars op zoek te gaan, zegt Niehoff. Dáár zal straks ook haar focus liggen. „Komend seizoen gaat het orkest een creatief partnerschap aan met Pierre Audi (voormalig artistiek directeur van De Nederlandse Opera), voor innovatieve projecten. Dat heb ik niet zelf geïnitieerd, maar ik ben er wel trots op. Datzelfde geldt voor de festivalopzet van het drie programma’s omvattende project Made in America in januari, dat ook samenwerkingen, lezingen en andere educatieve activiteiten omvat. Ik zie veel in multidisciplinaire projecten.”

Lees ook: Concertgebouworkest benoemt nieuwe directie

In het komend seizoen staan er 25 dirigenten voor het orkest. Opvallend: het overgrote merendeel is man (23), en van hen is de helft ouder dan zestig. Niehoff ziet daarin geen dreigend probleem: veel topdirigenten zijn tot hoge leeftijd actief, wat leidt tot hoge gemiddelden. „Maar er zijn juist ook bij de jonge en de midden-generatie ontzettend goede dirigenten met wie ik de betrekkingen wil aanhalen, en ik ga ook meer debutanten aantrekken.” Én meer vrouwelijke dirigenten, vult ze aan: dat het er komend seizoen maar twee zijn, is niet representatief voor wat komen gaat. „Mirga Gražinytė-Tyla, Susanna Mälkki, Joanna Mallwitz, Simone Young, Kristiina Poska: het zijn allemaal geweldige dirigenten die we zeker gaan vragen of terugvragen. Het mag, nee, moet diverser. Ook de programmering. Dit orkest heeft een traditie in het spelen van eigentijdse muziek, die ik wil uitbouwen met meer aandacht voor vrouwelijke componisten. Je moet er voortdurend over nadenken wat je speelt, en waarom.”

Voor het orkest wordt ‘21/’22 het vierde seizoen zonder chef-dirigent – een historisch record. Omdat het Concertgebouworkest een complexe verenigingsstructuur heeft, waarbij de musici zelf een chef selecteren en voor hem/haar stemmen, wil noch kan Niehoff veel zeggen over de zoektocht, of over de in het oog springende aanwezigheid van Daniel Harding, komend jaar.

„Een nieuwe chef moet de juiste persoon zijn, er moet een klik zijn. Natuurlijk hoopte iedereen dat de benoeming sneller zou gaan, maar het orkest heeft niet geleden onder zijn chef-loze staat tot nu toe: dat kan iedereen op recente streams thuis verifiëren.”

Gastdirigenten

In afwachting van de nieuwe chef hecht Niehoff wel veel belang aan langjarige samenwerkingen met vaste gastdirigenten, zoals Iván Fischer, John Eliot Gardiner en Daniel Harding. „Zij zorgen voor continuïteit. Een nadeel blijft wel dat een chef-dirigent belangrijk is voor het imago van een orkest. Het is makkelijker concerten van een orkest met chef-dirigent te verkopen. Maar we moeten nog maar zien wat de rol van orkesttournees zal zijn in de nabije toekomst, na corona. Ik denk dat orkesten, ook het Concertgebouworkest, selectiever zullen zijn in het reizen, meer gaan inzetten op vaste residencies en partnerships. En die kun je uitstekend ook rondom andere dirigenten organiseren.”

Seizoen 2021-‘22 Pierre Audi ‘creatief partner’ Het Concertgebouworkest presenteert „trots en positief” een volledig geprogrammeerd seizoen ‘21-‘22. Aanpassen aan actuele coronamaatregelen kan altijd nog. Het orkest kenschetst de toekomst als een „nieuw tijdperk van samenwerking”. De meest opvallende is die met Pierre Audi, oud-directeur van De Nationale Opera en het Holland Festival: hij wordt drie jaar creatief partner voor innovatieve, genre-overschrijdende projecten (oa in de Gashouder) en verzorgt de mise-en-espace van een nieuwe opdrachtcompositie van Tan Dun in Het Concertgebouw. Artist in residence is pianist Yefim Bronfman. Met enkele dirigenten wordt de samenwerking geïntensiveerd. Oud-chef Riccardo Chailly zal jaarlijks komen, Iván Fischer leidt twee programma’s en John Eliot Gardiner leidt een twee seizoenen omspannende Brahms-cyclus. Daniel Harding dirigeert verscheidene programma’s, en tekent daarnaast voor de zomertournee, de tweede editie van Concertgebouworkest Young (jeugdorkest voor talenten die extra steun verdienen) en de Opening Night (10 sept.). Van de zes debuterende dirigenten is Jordi Savall (79) de opmerkelijkste. Wereldpremières zijn er van Elena Firsova, Beat Furrer, Annelies Van Parys, Joey Roukens en Hawar Tawfiq.