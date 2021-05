Formatieblog 10 mei

Welkom in een nieuw formatieblog

In dit blog houdt NRC het laatste nieuws bij over de kabinetsformatie, die deze week een nieuwe fase ingaat. Woensdag debatteert de Tweede Kamer met informateur Herman Tjeenk Willink over zijn eindverslag, anderhalve week nadat hij dat indiende. In dat debat zal de Kamer ook formeel een nieuwe informateur aanwijzen.

Tjeenk Willink concludeerde al dat een nieuw kabinet onder leiding van VVD-leider Mark Rutte tot de opties behoort. Alleen de PVV, SP en BIJ1 sluiten deelname aan een nieuw kabinet uit als Rutte daar deel van uitmaakt. Begin april kreeg Rutte nog een motie van afkeuring tegen zich, die alleen door zijn eigen partij niet gesteund werd.

Vóór Rutte woensdag weer in de Kamer staat, is hij maandagavond eerst te gast bij Nieuwsuur. Daarin zal hij uitleg geven hoe hij de veelbesproken Haagse bestuurscultuur wil gaan veranderen.

