Evacuaties in Jeruzalem na raketaanval, Israëlische luchtaanvallen op Gaza

De Palestijnse militante beweging Hamas heeft maandag een reeks raketaanvallen op Jeruzalem opgeëist. Een van de raketten zou zijn neergekomen in een buitenwijk van de stad, zo melden internationale persbureaus. Het Israëlisch luchtafweergeschut zou een andere raket hebben onderschept. Of er gewonden zijn gevallen is nog niet bekend. Hamas zou zeker zes raketten in de richting van Jeruzalem hebben gevuurd.

Ter voorbereiding op een verdere escalatie van geweld tussen de twee partijen hebben Israëlische autoriteiten scholen in de grensregio met Gaza gesloten. Bedrijven mogen alleen open als ze over schuilkelders beschikken. Daarnaast heeft de Israëlische politie het nationale parlement in Jeruzalem ontruimd. Honderden Joodse gelovigen bij de Klaagmuur in Jeruzalem zijn ook geëvacueerd vanwege de dreigende raketaanvallen en de aanhoudende onrust in de stad.

De aanvallen werden beantwoord door luchtaanvallen vanuit Israël in het noorden van Gaza. Bij die aanvallen zijn volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid negen doden gevallen, onder wie drie kinderen. Ook is er een nog onbekend aantal gewonden gevallen. Volgens Israëlische media zijn de slachtoffers gevallen bij een mislukte raketaanval door Hamas. Het Israëlische leger zegt alleen militaire doelen aan te vallen in Gaza en drie leden van Hamas te hebben gedood.

Jeruzalemdag

Het is enige tijd onrustig in Jeruzalem. Eerder op maandag vielen er zeker driehonderd gewonden bij confrontaties tussen de Israëlische politie en Palestijnse demonstranten bij de Al-Aksamoskee, nadat het eerder in het weekend ook al tot geweld was gekomen tussen veiligheidstroepen en Palestijnen.

Israël viert maandag Jeruzalemdag, een dag waarop de verovering van Oost-Jeruzalem en de Oude Stad in 1967 wordt herdacht, met onder meer een mars van Joodse ultraorthodoxen door het islamitische gedeelte van de Oude Stad. In het weekend was het onrustig op verschillende plekken in de stad, nadat vier Palestijnse families uit hun huis werden gezet om plaats te maken voor Joodse kolonisten in het oosten van de stad.

De VN-Veiligheidsraad is maandag in een spoedvergadering bijeengekomen om te praten over de onrust in Jeruzalem. Later op maandag wordt verwacht dat de Veiligheidsraad met een openbare verklaring komt. Volgens persbureau AFP, dat een eerste versie van de verklaring heeft ingezien, wordt opgeroepen tot de-escalatie en terughoudendheid.