Eis van elf maanden tegen oud-officier van justitie voor betaalde seks met minderjarige

De taferelen hebben zich in 2016 zo’n zeven keer afgespeeld. Meestal aan het eind van de ochtend raakte de destijds 43-jarige plaatsvervangend hoofdofficier van justitie van het functioneel parket, Vincent L., via WhatsApp in gesprek met een zestienjarige jongen. Als de jongen liet blijken alleen thuis te zijn en seks te willen hebben, stapte Vincent in zijn Mercedes-Benz SUV, reed naar de Amsterdamse woning van de jongen, en bevredigde hem oraal in het portiek. Hij gaf de jongen tussen de 35 à 70 euro in een envelop, een pakje sigaretten en drank. Na een paar minuten was de magistraat weer op de weg terug naar het parket.

De aanklager had de jongen, die maandag bij de Haagse rechtbank ‘Jesse’ werd genoemd om zijn echte naam te beschermen, in de zomermaanden van 2016 leren kennen via Bullchat, een chatsite voor homoseksuele mannen. De aanklager noemde zich op dat forum Mike Akkermans. „We hadden meteen een klik”, vertelde de verdachte. Hij wordt vervolgd wegens het hebben van seks met een minderjarige jongen.

„Jesse was een intelligente kerel. Ik vond hem grappig”, aldus Vincent. De twee mannen hadden volgens hem ook een seksuele klik. Jesse was bezig uit de kast te komen. De officier van justitie herkende die „zoektocht naar seksuele geaardheid”, zei zijn advocaat Aniek Saes. Vincent had als tiener „uit een gereformeerd milieu” ook geworsteld met zijn homoseksuele gevoelens. „Net zoals Jesse dat deed als jongen van Marokkaanse komaf”, zei Saes. „Tijdens het eerste contact is er ook over seks gesproken”, aldus Vincent. „Hij wilde gepijpt worden en dat wilde ik wel doen. Daar kwam het op neer.”

Wietverslaving

Om zijn stevige wietverslaving te financieren, had Jesse vanaf zijn veertiende betaalde seks met mannen. Zijn vader zag vreemde app-conversaties op het toestel van zijn zoon. In januari 2017 deed hij aangifte. Negen klanten zijn inmiddels veroordeeld tot celstraffen variërend van twee weken tot dertig maanden. De politie ontdekte ook het spoor naar magistraat Vincent. „Uiterst pijnlijk”, aldus officier van justitie Wouter Bos. Vincent was net „kersvers boegbeeld” geworden bij het Openbaar Ministerie.

Lees ook: Voormalig topaanklager toch vervolgd voor seks met minderjarige

Vincent zat drie dagen vast. Pas een jaar na zijn arrestatie is hij gaan verklaren. Dat hij Jesse bij elke ontmoeting geld gaf, was niet om de seks. Hij wilde gewoon graag helpen. „Jesse verbrandde meer geld dan hij had”. Vincent zegt zo’n duizend euro te hebben betaald. „Ik had een goed salaris en miste het niet.” Maar het ging volgens hem dus om de gezelligheid. Jesse ontkent dit. „Ik heb geen enkele afspraak gemaakt omdat het gezellige gozers waren.” Hij zag Vincent als „een goudmijn”.

Beugel en jeugdpuistjes

Verdachte Vincent zegt te hebben gedacht dat Jesse achttien jaar was. Het OM gelooft daar niets van. „Waarom gebeurde alles dan zo stiekem? Als Jesse toch een meerderjarige vriend is”, aldus Wouter Bos. Vincent moest ook steeds de drank meenemen die Jesse als 16-jarige niet zelf kon kopen. „Jesse was een jongen met een beugel en jeugdpuistjes.”

Lees ook: Oud-officier vervolgd om seks met minderjarige

Bovendien heeft de verdachte nadat hij in maart 2017 te horen had gekregen dat Jesse pas 16 jaar was toch nog seksueel getinte gesprekken met hem gevoerd. De codetaal die de magistraat gebruikte voor pijpen was „dorst lessen”. Hij liet wel blijken bang te zijn voor bezoek van de vader van Jesse.

De ouders van Jesse, zelf niet aanwezig, lieten een slachtofferverklaring voorlezen. „Het leven is overleven geworden. De verdachte heeft ons gezin letterlijk kapot gemaakt”, aldus de moeder. De vader heeft zelfmoord overwogen.

Schuldig

De verdachte loopt inmiddels bij de psychiater. Hij voelt zich schuldig ten opzichte van zijn moeder en zijn mannelijke echtgenoot met wie hij al achttien jaar samen is. Ook heeft hij grote moeite vast werk te vinden. Hij is nu senior-jurist op een advocatenkantoor in Amsterdam, maar in september moet hij daar weg.

Het OM eiste een celstraf van elf maanden onvoorwaardelijk tegen Vincent L. Justitie gelooft niets van zijn vermeende goede bedoelingen. „Juist volwassen kerels van in de veertig met status en geld behoren zich niet op te dringen aan jonge jongens in die complexe fase van hun leven, en behoren hen al helemaal niet met geld en sigaretten te verleiden tot seks”, aldus Bos. Het vonnis volgt op 31 mei.