Een gele kaart die 13.000 euro oplevert, dat kan ‘spotfixing’ zijn. Maar het is lastig te bewijzen

13.000 euro voor een gele kaart. Dat kreeg een gokker die voorspelde dat de kaart tijdens een Eredivisieduel zou worden gegeven.

Uit onderzoek van de NOS naar matchfixing in Nederland bleek zondag dat een profvoetballer ervan wordt verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan zogeheten ‘spotfixing’. Hij zou expres een gele kaart hebben opgelopen met een overtreding. Het leverde drie gokkers veel geld op: 13.000 euro voor de één, 3.000 euro voor twee anderen.

Na de onthulling – de NOS noemde geen spelersnaam – begon het speculeren op sociale media. De naam van Sparta-speler Tom Beugelsdijk viel vaak en de Rotterdamse club voelde zich maandagmiddag gedwongen om met een reactie te komen.

Daarin stelt de club maandagochtend met Beugelsdijk te hebben gesproken over één specifieke overtreding: tijdens het thuisduel dit jaar met PSV (3-5). De speler gaf aan „de overtreding uitsluitend gemaakt te hebben in de hitte van de strijd”, aldus de verklaring van Sparta. Verder wil de club geen reactie geven. Bij Sparta, noch Beugelsdijk, is bekend of er een onderzoek wordt gestart naar de zaak, stelt de club. Volgens Sparta zal de zaak geen invloed hebben op „de samenstelling van de selectie” totdat een eventueel onderzoek is afgerond.

1 Wat weten we nog meer over deze kwestie?

De gokkers zouden hun geld hebben verdiend via een buitenlandse bookmaker. De Nederlandse autoriteiten zouden door internationale partijen uit de gokindustrie zijn gewezen op een verdacht gokpatroon. Politie en justitie zoeken nog uit of er sprake is van oplichting.

Expres een gele kaart pakken valt niet onder matchfixing. Het heet ‘spotfixing’. De actie is niet bedoeld om een wedstrijd expres te verliezen. Wél kan zo’n individuele actie winst opleveren voor gokkers, want op bijna alles kan geld worden ingezet bij voetbalwedstrijden.

2 Is dit de eerste zaak in Nederland?

Volgens eerder onderzoek van de NOS zijn oud-spelers van basketbalclub Aris Leeuwarden mogelijk betrokken geweest bij matchfixing in 2019, toen de club op een opvallende wijze vier wedstrijden verloor. Daarbij zouden spelers ver onder hun kunnen hebben gepresteerd. Ook bleek uit onderzoek van de NOS dat zeker zes Nederlandse darters het afgelopen jaar via sociale media zijn benaderd door matchfixers met de vraag een wedstrijd te beïnvloeden. Volgens de internationale darttoezichthouder zou dit vooral in Nederland spelen. De toezichthouder is daarom een onderzoek gestart.

Ook in het voetbal is matchfixing en spotfixing vaker voorgekomen. In 2016 werd bekend dat Willem II-speler Ibrahim Kargbo in 2009 voor geld een wedstrijd tegen FC Utrecht had geprobeerd te verliezen, in opdracht van een Singaporese matchfixer. Het Openbaar Ministerie besloot in 2017 hem niet te vervolgen, wegens gebrek aan bewijs. Kargbo werd in 2019 wel door de FIFA voor het leven geschorst. Internationaal is matchfixing groot onder criminelen. In 2013 maakte opsporingsdienst Europol bekend dat een crimineel netwerk pogingen had ondernomen om meer dan 380 Europese profvoetbalwedstrijden te beïnvloeden. Daarbij waren zeker 425 officials, spelers, clubmensen en „serieuze criminelen” betrokken. De kwestie-Kargbo kwam uit dat onderzoek voort.

3 Is bedrog in de sport te bewijzen?

Heel lastig. Als zowel speler als gokker ontkennen – wat ze in de regel doen – dan moet er een verband tussen de twee worden aangetoond. Het is namelijk nooit met zekerheid te zeggen of een overtreding opzettelijk wordt gemaakt met het doel een gokker van dienst te zijn. Om een verband te bewijzen moet er allereerst een verdacht gokpatroon zijn rond een wedstrijd of een voorval in de wedstrijd, zoals genoemde gele kaart. Dat was hier het geval: de bedragen die werden verdiend waren uitzonderlijk hoog. Maar dan moet nog kunnen worden aangetoond dat speler en gokker een afspraak hebben gemaakt voor de wedstrijd. Dáár zit de moeilijkheid voor politie en justitie. Het zou kunnen als er al een verdenking is, met bijvoorbeeld afluisterapparatuur. Zo ver komt het niet vaak. In deze zaak is overigens onduidelijk welk bewijs er precies bij de politie ligt.

4Op 1 oktober wordt de online gokmarkt in Nederland geopend voor buitenlandse bedrijven. Vergroot dat de kansen op matchfixing?

De nieuwe wet ‘Kansspelen op afstand’, de online-gokwet, is mede bedoeld om het online gokken op sportwedstrijden beter te controleren. Op basis van die wet zijn gokbedrijven verplicht aangifte te doen van ongebruikelijke transacties. Dit moeten zij doen bij de Financial Intelligence Unit (FIU) van de overheid. Onlangs hebben sportkoepel NOC-NSF, voetbalbond KNVB en tennisbond KNLTB hun zorgen geuit over de uitvoering van die nieuwe wet. Zij gingen ervan uit dat in de wet zou worden opgenomen dat signalen van matchfixing met de sportbonden gedeeld zouden worden, zodat deze kunnen ingrijpen. Maar verdenkingen van matchfixing die bij de FIU binnenkomen, gaan alleen naar de politie en het Openbaar Ministerie. Bonden weten daardoor niet van onregelmatigheden in hun competities.

NOC-NSF, KNVB en KNLTB stuurden vorige maand een brief naar demissionair minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) en naar de Tweede Kamer om hun „ernstige zorgen” te uiten over de „geringe urgentie” die matchfixing volgens hen lijkt te hebben bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarin stelden ze dat de FIU „honderdduizenden meldingen per jaar” krijgt. De FIU heeft volgens hen zelf al aangegeven dat matchfixing „waarschijnlijk niet de allerhoogste prioriteit zal krijgen”.