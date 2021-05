De Zulu’s hebben een nieuwe koning, maar hij is zijn leven niet zeker

Geruchten over vergiftiging. Gewapende lijfwachten en een dreigende oorlogsdans. Het scheelde niet veel of de dood van Goodwill Zwelithini, de koning van de Zulu’s, en de benoeming van zijn opvolger waren uitgelopen op een bloedige paleisrevolutie.

Maar de nieuwe koning is vrijdag gekroond. Hij heet Prins Misuzulu Zulu (47), en is de oudste zoon van de gestorven koning en diens derde vrouw, koningin Mantfombi Dlamini, die vorige week een maand na het overlijden van haar echtgenoot, ook overleed. De nieuwe koning is alleen zijn leven niet zeker, liet hij maandag weten, na berichten dat de politie hem niet zou willen beveiligen. Maar de politie ontkent dat.

De Zulu-koning is de ceremoniële monarch van de Zulu’s, die ongeveer 20 procent uitmaken van de zestig miljoen zielen tellende bevolking van Zuid-Afrika. Hij is ook grootgrondbezitter en eigenaar van een van de grootste veestapels in het land. Het witte apartheidsregime gaf deze traditionele koningen veel macht als onderdeel van een verdeel-en-heers-tactiek. Regeringspartij ANC heeft sinds het einde van de apartheid vergeefs geprobeerd de macht en de kosten van het Zulu-koninkrijk in te dammen.

Herdenkingsdienst

Afgelopen vrijdag brak chaos uit op het paleis, vlak na de herdenkingsdienst voor de overleden koningin Mantfombi Dlamini. Deze derde vrouw van de polygame Goodwill Zwelithini overleed vorige week op 65-jarige leeftijd onder verdachte omstandigheden. Sommige paleisbronnen beweren dat ze was vergiftigd nadat ze het tijdelijk gezag over het koninkrijk in handen kreeg bij het overlijden van haar echtgenoot. De officiële woordvoerders ontkennen dit en beweren dat de koningin al langer kwakkelde met haar gezondheid.

In haar testament had de koningin opgenomen dat haar oudste zoon, Misuzulu Zulu, de opvolger van haar echtgenoot moest worden. Een factie in de koninklijke familie verzette zich daartegen en beweerde dat de koningin geen bevoegdheid had om die beslissing te nemen. De koning had in zijn testament niet de naam van zijn opvolger genoemd.

Toen Mantfombi Dlamini overleed zag de eerste vrouw van de koning haar kans. Koningin Sibongile Dlamini stapte naar de rechter om de helft van al het bezit van de koning op te eisen – ook al had de koning zes vrouwen. Volgens de Zulu-traditie was de overleden Mantfombi Dlamini „de Grote Vrouw” met koninklijk bloed omdat haar lobola, de traditionele bruidsschat, door de Zulu-natie is betaald. Maar vrouw nummer een, Sibongile, is het daar niet mee eens, zij beweert dat zij als eerste vrouw juist meer rechten heeft, volgens de Zuid-Afrikaanse wet, die volgens haar boven de tradities gaat.

„De hele familie moet beslissen over de opvolging”, aldus haar zoon Thokozani Zulu, die zich als woordvoerder opwierp van de factie in de familie die zich verzet tegen de benoeming van prins Misuzulu. Volgens ingewijden heeft die zoon geen recht op de opvolging omdat hij een buitenechtelijk kind is.

Begrafenis

Prins Misuzulu maakte vrijdag na de begrafenis van zijn moeder een einde aan alle onzekerheid. Omringd door krijgers getooid met luipaardenvellen kwam hij het Kwakhangela Paleis binnen, terwijl de amabutho (krijgers) een dans maakten die Zulu’s normaal alleen gebruiken in voorbereiding van een oorlog.

De troonopvolging in het Zulu-koninkrijk is altijd een kwestie van leven en dood. Toen de vorige koning de troon besteeg, in 1968, moest hij drie jaar lang onderduiken uit angst voor een moordaanslag.