De sciencefiction-held van de internationale architectuur

De op 8 mei overleden Duits-Amerikaanse architect Helmut Jahn (1940-2021) stond bekend als de Flash Gordon van de internationale architectuur. Jahn, die omkwam bij een fietsongeluk in zijn woonplaats Campton Hills, een voorstad van Chicago, kreeg de bijnaam na de voltooiing van het State of Illinois Center in Chicago in 1985, een ovalen gebouw van voornamelijk glas en staal met een groot bontgekleurd atrium en een marmeren vloer met een veelkleurig klassiek patroon.

Het overheidsgebouw in Chicago betekende de doorbraak van Jahn en werd gevolgd door een stroom opdrachten in de westerse wereld. In Rotterdam werd in de jaren 1988-96 naar zijn ontwerp het hoofdkantoor van Fortis gebouwd, een 104 meter hoge kantoortoren met een vliesgevel van aluminium, glas en natuursteen die werd bekroond met een grote stalen constructie.

Helmut Jahn werd in 1940 geboren in Zirndorf, een dorpje bij Neurenberg. Na een studie bouwkunde aan de Technische Universiteit in München vertrok hij naar Chicago om daar te studeren aan het Illinois Institute of Technology, waar zijn eerder geëmigreerde landgenoot Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) lange tijd had gedoceerd. Jahn beschouwde Mies van der Rohe, die ook verschillende gebouwen van het Illinois Institute of Technology heeft ontworpen, als zijn leermeester.

More is better

Net als Mies van der Rohe had Jahn een levenslange voorkeur voor vliesgevels van glas met metaal. Maar in de jaren zeventig brak Jahn met Mies’ adagium ‘less is more’ en bekeerde hij zich tot het postmodernisme, met bontgekleurde, exuberante ‘more is better’ gebouwen als resultaat. Zo is zijn 257 meter hoge Messeturm in Frankfurt, dat bij de oplevering in 1991 het hoogste gebouw van Europa was, een bruinbeige klassieke wolkenkrabber, met een stevige basis en complexe top.

Ook in zijn bekendste gebouw, het Sony Center op de Potsdamer Platz in Berlijn uit 2000, trok Jahn alle registers open. Het atrium van het gigantische winkel- en vermaakscentrum gaf hij een tent-achtig dak met een oppervlakte van vierduizend vierkante meter dat na het invallen van de duisternis in allerlei kleuren wordt aangelicht.