Gisteren kreeg ik een bloemetje van mijn zus omdat haar belastingaangifte was geaccepteerd. Ieder jaar masseer ik haar schouders terwijl zij doodsbang haar boekhouding ordent. „Wat me elke keer wel weer enorm deprimeert”, zei ze toen we boel bijna af hadden, „is die hele checklist die je moet invullen voor de inkomstenbelasting.”

„Ja, op een gegeven moment zouden ze toch wel moeten weten hoe je heet”, mompelde ik.

„Inderdaad, maar het is ook heftig dat je elk jaar ook moet aangeven wat je níét hebt. Weet je nog toen we dat ding voor het eerst lazen?”

De tranen liepen ons over de wangen van het lachen. Als je aan iemand van onze generatie en klasse vraagt of we „geld hebben opgenomen van het tegoed dat u heeft gespaard met de levensloopregeling” kunnen wij meteen aan de beademing. Spaargeld is met de huidige huur- en huizenprijzen een totale fictie. Toen we de vragen over tweede woningen (het idee!) of onroerende zaken in het buitenland (proest!) zagen, hadden we het al helemaal niet meer.

Na het lachen kwam de stilte. Zo’n checklist confronteert je met waarvoor je niet geboren bent. De generatie van onze ouders kon nog dromen over sociale mobilisatie, de onze bestaat goeddeels uit dubbeltjes die geen kwartjes meer worden, hoe hard ze ook werken. Er is ouder geld, er zijn netwerken, belastingschijven, sociale kringen en erfenissen waarvoor maar een heel selecte club in de wieg is gelegd. Wat me opvalt is dat weinigen zich hierover opwinden. Er lijkt een soort gentlemen’s agreement te zijn dat je niet klaagt over je maatschappelijke positie.

‘Logisch toch”, zei mijn zus toen ik me hierover verwonderde. „Velen hebben nog steeds het achterhaalde idee dat je levensomstandigheden je eigen verantwoordelijkheid zijn, dat het bestaan zogenaamd maakbaar is. Wat ook niet helpt, is dat we in een cultuur leven waarin er meer lof is voor verdragen dan voor aankaarten. Logisch in een land waarin het denken eeuwenlang werd bepaald door een religie die verkondigde dat straks in het hiernamaals de eersten de laatsten zullen zijn.”

Aan het hiernamaals kun je twijfelen, aan het hier en nu niet.

„Het is toch vreemd”, zei ik, „dat er in Nederland nog geen echt grote opstand is uitgebroken, terwijl de kloof tussen arm en rijk toeneemt.”

„Nee joh, dat is juist logisch”, zei de zus. „Want in opstand komen betekent ook erkennen dat je je jarenlang hebt laten piepelen. Daar zullen velen zich eerst overheen moeten zetten hoor.”

„Dus moeten we eerst de schaamte het hoofd bieden, en dan de kloof?”

„Ja!”, zegt ze.

En dan:

„Maar vermoedelijk zijn zij hetzelfde.”

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen.