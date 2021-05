De wetenschapsjournalist als scheidsrechter van feitelijkheid

Waarom kon hij niet worden getest? Het is eind februari 2020. In Loon op Zand is die week de eerste Nederlandse coronabesmetting vastgesteld, als bij wetenschapsredacteur Jop de Vrieze de telefoon gaat. Op de crèche van zijn zoon, hoort hij, is mogelijk een kind besmet. De Vrieze en zijn vrouw Zvezdana Vukojevic (ook journalist) beginnen direct rond te bellen, met de GGD, de huisarts en de kinderopvang: ze willen dat hun zoon Zev ook wordt getest.

Pandemedia Journalisten vertellen hoe de pandemie hun werk heeft veranderd. Welke veranderingen lijken tijdelijk en wat zal uiteindelijk beklijven? Hoe kunnen correspondenten onze ogen en oren blijven in een tijd vol reisrestricties? Hoe heeft de pandemie het werk van fotojournalisten veranderd? Hoe bepalen wetenschapsjournalisten welke informatie betrouwbaar is en welke niet?

In een essay voor De Groene Amsterdammer beschrijven De Vrieze en Vukojevic waarom dat testen niet ging: „Na drie dagen waren een paar dingen ons duidelijk geworden: erg geolied oogde de machine van de RIVM en de GGD niet. De GGD deed er niet álles aan om mogelijke besmettingen op te sporen en Zev zou niet getest worden.”

De gebeurtenissen vormen voor De Vrieze het beginpunt van ruim een jaar verbeten coronaverslaggeving. Steeds weer vlamt bij hem de verontwaardiging op: waarom wordt er zo beknibbeld op het bron- en contactonderzoek? Waarom houden de instanties zo strak vast aan protocollen? Koersen we af op een ravijn?

Een plek voorin

Wetenschapsredacteuren schreven tot voor kort niet vanzelfsprekend dag na dag de voorpagina’s van kranten vol. Zij hebben hun eigen plek, vaak halverwege de krant. Daar berichten ze over wetenschappelijke doorbraken, daar worden uiteenlopende nieuwe inzichten bevraagd: van majoranadeeltjes tot zwarte gaten, van ontbossing tot hartafwijking. Tot februari vorig jaar, toen hele krantenredacties plotseling vragend en bezorgd hun kant uit keken: wat was dit voor nieuw virus? Hoe gevaarlijk is het? En verdwijnt het nog?

Drie wetenschapsjournalisten blikken terug op ruim een jaar coronaverslaggeving: Niki Korteweg van NRC, Maarten Keulemans van de Volkskrant en Jop de Vrieze, freelancer voor De Groene Amsterdammer en Nieuwsuur.

Lees ook dit deel uit de serie Pandemedia, over het werk van buitenlandcorrespondenten: Een correspondentschap zoals ‘vroeger’ lijkt verleden tijd

Alle drie schrijven zij sinds februari vorig jaar over vrijwel niets anders dan corona. Niet zelden behoren hun stukken tot de best gelezen artikelen van die dag. Lezers vinden „steun” in de stukken, laten ze weten, ze baseren er hun keuzes op (wel of geen vaccin). En als Volkskrant-lezers vinden dat wetenschapsredacteur Maarten Keulemans te lang op zomervakantie is, trekken ze bij de redactie aan de bel.

Keulemans: „Het ontzag was best griezelig soms. Ook op de krant word ik steeds meer als ‘mister corona’ gezien. Ik krijg veel vragen van collega’s: Als ik me laat vaccineren, op welke bijwerkingen moet ik dan letten? Of: ik voel me zus of zo, kan het corona zijn?”

Veel vragen, weinig zekerheden

En dat terwijl juist het gebrek aan antwoorden, daarover zijn de drie het eens, een van de grootste moeilijkheden was in het afgelopen jaar. Niet eerder in hun journalistieke loopbaan kwam het voor dat er over één onderwerp zoveel prangende vragen waren, en waarover tegelijkertijd zoveel onzekerheid bestond. Korteweg: „Je staat voortdurend inzichten tegen elkaar af te wegen. Het is laveren in een zee van onzekerheden.”

Zij herinnert zich een middag in januari vorig jaar. „De eerste doden in China waren gevallen en het virus bleek overdraagbaar tussen mensen. Ik kwam binnen op de krant. Mijn chef vroeg of ik een ter zake kundige viroloog wilde bellen, om te vragen wat er gaande was. Moesten we ons zorgen maken?” Korteweg was nog geen half jaar als medisch redacteur bij NRC in dienst, en had in de zeventien jaar ervoor vooral over hersenonderzoek geschreven. Ze ging door haar adresboek en besloot hoogleraar virologie Marion Koopmans te vragen. „Haar boodschap was: we zijn waakzaam, maak je vooralsnog niet ongerust. Maar terwijl ik ophing, bij wijze van spreken, veranderde dat beeld al.”

Aanvankelijk was er nauwelijks informatie. Samen met collega Sander Voormolen haalde Korteweg berichten van de Chinese evenknie van het RIVM door een online vertaalmachine, om toch zicht te krijgen op de situatie in dat land.

Inmiddels is het zicht op sommige dagen net zo troebel, al komt dat nu juist door de onophoudelijke stroom informatie: er verschijnt een stortvloed aan coronagerelateerde studies. Korteweg: „Zoiets is niet eerder vertoond.”

Een vrijwiller desinfecteert een kerk in Wuhan, China.

Foto EPA In het Jinyintan ziekenhuis werden vroege coronagevallen behandeld.

Foto EPA Foto’s EPA

De manier waarop wetenschappers hun werk met de wereld delen, is sinds Covid-19 radicaal veranderd, legt ze uit. Voorheen werden studies eerst getoetst door vakgenoten (‘peers’). Dan kwam er een persbericht onder embargo, waarna de bevindingen in een wetenschappelijk vakblad werden gepubliceerd. Wetenschapsredacteuren hadden de tijd zich in een studie te verdiepen, rond te bellen, en er daarna een stuk over te schrijven voor de krant - of juist niet. „Ook die route is natuurlijk niet waterdicht”, zegt Korteweg, „maar zo’n studie moet in ieder geval heel wat hordes nemen voor het bij mij op het bureau belandt.”

Sinds de corona-uitbraak verschijnen veel studies vóórdat die kwaliteitscontrole is gedaan: wetenschappers delen bevindingen direct op een ‘preprint server’ - een digitale publicatieplek die voor iedereen toegankelijk is. „Een goede ontwikkeling” als het om de snelheid van het delen van kennis gaat, vindt Korteweg, „maar je moet goed kunnen schiften.” Keulemans: „Je moet op je hoede zijn. Er zit veel rotzooi tussen.”

Hoe opereer je in die mist?

Korteweg kijkt hoe het onderzoek is opgezet, hoe bestaande studies worden aangehaald. Ze let daarbij op de betrokken wetenschappers: wat is hun staat van dienst? Begeven ze zich op vertrouwd terrein? Of zijn het onderzoekers met een andere achtergrond die ook op de lucratieve coronatrein zijn gestapt?

De Vrieze weegt zijn bronnen op dezelfde manier: „Viroloog Marion Koopmans kun je vragen stellen over sequencing, maar niet over IC-bezetting.” Deskundigen die zich uitlaten over onderwerpen buiten hun expertise, wantrouwt hij. Net als deskundigen die geen twijfel kennen. „Stellige mensen zijn dankbare personen om te spreken en te citeren, maar het is ook onrealistisch om heel stellig te kunnen zijn.”

Informeren of bekritiseren?

Terug naar februari 2020. De opa van Jop de Vrieze ligt op sterven, als hij hoort over de mogelijke besmetting op de crèche van zijn zoon. „We wilden naar mijn opa toe. En we wilden zelf trouwens ook niet ziek worden. Ik heb astma: misschien behoorde ik ook wel tot de risicogroep?” In zijn zoektocht naar een test, treft De Vrieze GGD-medewerkers die „superstar” zijn, vertelt hij, „ze hielden vast aan een protocol. Ze wilden de verspreiding tegengaan, zeiden ze. Waarom trokken ze dan geen ruimere cirkel? De moeder van het jongetje dat besmet leek, had moeten praten als Brugman om zelf getest te worden. Ik dacht meteen: dit gaat niet goed.”

Viroloog Marion Koopmans kun je vragen stellen over sequencing, maar niet over IC-bezetting

De Vrieze denkt dat die gebeurtenissen een rol spelen in de artikelen die hij vervolgens maakte. Zijn uitgangspunt is twijfel als het om instanties als het RIVM en het OMT gaat. „Ik had al veel geschreven over perverse prikkels in de wetenschap: de machtsdriehoek van wetenschap, overheid en industrie.” Hij vindt dat journalistiek te veel „volgt” - te veel beschrijft in plaats van bevraagt. „Veel journalisten kijken bijvoorbeeld evidence based naar mondkapjes: er is nog geen studie die zegt dat ze helpen. Terwijl: als je puur naar de mechaniek kijkt, dan is het klip en klaar dat mondkapjes iets afvangen. Als je een medisch mondkapje gebruikt al helemaal. Waarom schrijven we dan niet op hoe we ze wel goed moeten gebruiken? Waarom zoeken we niet uit of we in Nederland misschien geen mondkapjes willen dragen? Zijn er perverse prikkels? Economische prikkels? Of loopt die vooraanstaande wetenschapper misschien teveel achter zijn eigen stokpaardjes aan?”

‘Guilty until proven innocent’

Moet een wetenschapsjournalist in de eerste plaats het beleid uitleggen, of dat beleid juist kritisch tegen het licht houden? De Vrieze staat vooral dat laatste voor. Ook instituten als het RIVM kunnen baat hebben bij kritische vragen van journalisten, vindt hij. Zijn uitgangspunt is steeds: „Bewijs mij maar dat jullie de boel op orde hebben.”

Maarten Keulemans van de Volkskrant draait het om. „Op een gegeven moment ontstond er een sfeer van guilty until proven innocent: het RIVM moet maar bewijzen dat ze goed zitten, dat ze belangeloos zijn. Maar het RIVM is geen clandestiene organisatie. Het is een kenniscentrum waar de kennis van universiteiten samenkomt. Zij bundelen de wetenschap. Mijn houding is: ik vertrouw het instituut zolang ik geen dingen tegenkom die niet kloppen.”

Keulemans is open over zijn „respect” voor wetenschappers als Jaap van Dissel, Marion Koopmans en Aura Timen, die zich al meer dan een jaar „het vuur uit de sloffen lopen”. „Maar dat betekent niet dat ik geen armslag houd: ik zorg dat ik voor mijn stukken ook altijd wetenschappers spreek die niet aan het instituut verbonden zijn.”

In Tilburg wordt een persconferentie voorbereid nadat de Nederlandse eerste coronapatiënt daar werd opgenomen in het TweeSteden Ziekenhuis. Foto Rob Engelaar/HH

Keulemans vindt dat de journalistiek in deze crisis „enige bescheidenheid past”. „Vertrouw er nu maar eens even op dat het systeem werkt, en kijk wat het wetenschappelijk onderzoek aan kennis voortbrengt. Want je kunt ook doorschieten in je zoektocht naar misstanden.” Dat het misging in de verpleeghuizen, waar veel doden vielen, is volgens Keulemans niet zomaar aan één dader toe te schrijven. „Mensen willen dan graag een schuldige aanwijzen. Maar in alle landen zijn de verpleeghuizen opvallend zwaar getroffen. Dat alleen al geeft aan dat er een virus is dat trucjes uithaalt, trucjes die we niet konden voorzien. Journalisten hebben de neiging te zoeken naar dé verantwoordelijke, dé dader. Ik denk dat dat hierin te simpel is.”

Paniekzaaier

Beide houdingen kwamen de journalisten overigens op kritiek te staan. Jop de Vrieze werd paniekzaaier genoemd. Hij vroeg zich vorig voorjaar al af of de Nederlandse overheid stevig genoeg ingreep, en schreef stukken waarin wetenschappers pleiten voor betere ventilatie, of voor openheid over de totstandkoming van OMT-adviezen. Zulke artikelen zouden ontwrichtend werken, de bestaande maatregelen en het draagvlak daarvoor ondermijnen, luidde de kritiek. De Vrieze: „Terwijl ik nog nooit iets heb geschreven dat de bestaande maatregelen ondergraaft. Je kunt hooguit zeggen dat ik draagvlak wil creëren voor dingen die juist te weinig worden gedaan. Meer mondkapjes. Meer ventilatie.”

Lees ook dit deel uit de serie Pandemedia, over hoe het werk van fotojournalisten is veranderd: Die baksteen kan best eens voor mij bedoeld zijn

Maarten Keulemans daarentegen werd „slippendrager van het RIVM” genoemd, hij zou aan de leiband lopen. Keulemans, die dagelijks zo’n honderd lezersreacties krijgt: „Ik ben wel een beetje de kop van jut. Ik krijg veel complimenten, maar ook veel lullige dingen naar mijn hoofd.” Aangifte deed hij niet, al zijn er collega’s die vinden dat dat wel had gemoeten. Keulemans: „Zo gaat dat in een crisis: de boodschapper krijgt de schuld.”

Wat schrijf je en waarom?

Niet alleen de wetenschappelijke publicatiecyclus is sinds de crisis op zijn kop komen te staan, zien de redacteuren, ook de nieuwslat is verschoven.

Korteweg: „We wegen wetenschappelijk onderzoek. Een studie naar een nieuw kankermedicijn dat werkt in muizen bijvoorbeeld, dat zetten we niet snel in de krant. Eerst maar eens zien of het in mensen werkt.” Die weging is heel anders nu het Covid-19 betreft. „Toen de vaccinfabrikanten met berichten kwamen over de werking van hun vaccins was dat wereldnieuws. Een persbericht, waarin de fabrikant zegt: ons vaccin werkt fantastisch! Dat zouden we in andere tijden nooit als nieuws hebben gebracht, zonder de onderliggende onderzoeksgegevens te hebben gezien.” Natuurlijk, zegt ze, we vermelden daarbij zo goed mogelijk alle haken en ogen, alle slagen om de arm, „maar iedereen wil op dat moment weten: wat zegt de fabrikant?”

Denk aan al die integere wetenschappers, die mensen moeten worden gehoord. Want het zit niet zus of zo. Het zit een beetje zus en een beetje zo

Alle drie worden de redacteuren gedreven door het idee dat kennis kan bijdragen aan een gunstiger verloop van de pandemie. Om je aan bepaalde maatregelen te houden, moet je nu eenmaal snappen waarom dat moet. Korteweg - die signaleren en duiden als haar belangrijkste taak ziet – denkt dat kennis ook houvast geeft: „Veel mensen voelen al een jaar lang angst. Ik denk dat het helpt als mensen weten hoe het zit. Ook om de risico’s te duiden.”

De drie staan stil bij de mogelijke gevolgen van hun publicaties: zij vinden dat ook de journalist hierin verantwoordelijkheid draagt. Keulemans vindt het om die reden bijvoorbeeld ondenkbaar dat je naast het nieuwsbericht over de mogelijke bijwerkingen van het AstraZeneca-vaccin óók interviews afdrukt met mensen die last kregen van zeldzame trombose - zoals sommige websites en kranten in het buitenland dat deden. „Dan breng je het nieuws wel heel erg buiten proportie. Het is een zeldzaam verschijnsel, en op dat moment was nog helemaal niet zeker of het vaccin wel die bijwerking gaf. Om het dan zo, parallel aan het nieuwsbericht te brengen, dan bedrijf je activisme. Dan maak je mensen bang.”

Bewegwijzering bij de coronateststraat van het UMC in Utrecht. CREDIT

Stilstaan bij de gevolgen van je werk - en de feiten in de juiste context brengen, vindt Keulemans overigens iets wezenlijk anders dan activisme. Van dat laatste wil hij verre blijven. „Onze taak is het om eerlijke informatie te geven. Laat mensen daar dan zelf verstandige dingen mee doen. Of je nu wel of geen vaccin neemt, je kunt dat beslissen op basis van dezelfde informatie.”

Korteweg besloot om die reden geen artikel te tikken met als insteek: redenen waarom je het Astra Zeneca-vaccin juist wel of juist niet zou moeten nemen. „Ik wil objectief blijven. De lezer moet er namelijk op kunnen vertrouwen dat ik de bijwerkingen evengoed beschrijf.”

Dat belang van context beaamt ook De Vrieze, al loert hierin volgens hem ook het gevaar om het nieuws over de bijwerkingen te klein te maken. Hij herinnert zich collega’s die niet echt op het nieuws aansloegen. „Ze vreesden dat al te veel aandacht voor de bijwerkingen het draagvlak voor het vaccin zou kunnen ondermijnen.”

Ik wil de mammoettanker bijsturen. Ik vind dat mijn stukken, zeker nu, niet té vrijblijvend mogen zijn

In tegenstelling tot Keulemans en Korteweg wil De Vrieze het gedrag van zijn lezers wél beïnvloeden, zegt hij. Niet voor niets lees je nu en dan wat „venijn” in zijn stukken. „Er zijn journalisten die zichzelf slechts als boodschapper zien. Die leggen iets bloot, en dan moet de maatschappij maar uitzoeken wat ze ermee doen. Ik wil de mammoettanker bijsturen. Ik vind dat mijn stukken, zeker nu, niet té vrijblijvend mogen zijn.”

Van die doelstelling heeft De Vrieze het afgelopen jaar overigens wel wakker gelegen: heeft hij wel genoeg verschil gemaakt? Corona is een onderwerp dat iedereen raakt - waarover de discussies behoorlijk kunnen oplopen. De haatmails bleek hij te kunnen verdragen. De Vrieze kreeg trollenlegers achter zich aan, en werd na zijn pleidooi voor mondkapjes vergeleken met de bezetter. De druk die hij voelde hing vooral samen met journalistieke verantwoordelijkheid: want stel nu dat zijn kritiek verkeerd zou vallen? „Na een publicatie heb ik wel eens de neiging om een hele dag onder mijn dekens in bed te gaan liggen.”

Hoe medieer je tussen wetenschap en samenleving?

Dat De Vrieze zijn lezer tot bepaald gedrag wil bewegen, betekent overigens niet dat hij met activisten optrekt. „Activisten kunnen verblind raken door hun eigen agenda”, zegt De Vrieze. Hij probeert tunnelvisie juist te voorkomen, door zich steeds weer in andere wetenschappelijke kringen te begeven.

Korteweg doet dat door alternatieve ideeën en theorieën consequent serieus te nemen. Zij krijgt veel lezerspost, ook van partijen die van alles willen verkopen. „Mensen die een koperen neusclipje aanbevelen om Covid te voorkomen. Of nieuwe materialen voor mondkapjes.” Die voorstellen halen zelden de krant. „Ik bekijk alles met een open blik, en maak dan een weging. Dan hoeft de lezer dat niet allemaal zelf af te graven.”

Keulemans noemt precies dat punt een van de ingewikkeldste dilemma’s van het afgelopen jaar: „Hoeveel ruimte geef je de randfiguren?” Hij doelt bijvoorbeeld op mensen die complottheorieën over het virus en vaccins verspreiden. „Je wil de microfoon niet uit handen geven aan iedere malloot. Maar tegelijkertijd ontkom je er niet aan om aandacht te besteden aan iets dat een maatschappelijke beweging wordt. Ik heb het hele jaar met één voet op het gaspedaal en de andere op de rem gezeten.”

Keulemans ergert zich aan het feit dat de luidste stemmen veel aandacht krijgen. „Dan denk ik aan al die integere wetenschappers, die ergens in een laboratorium eindeloos naar muizen zitten te kijken. Die mensen moeten worden gehoord, vind ik. Want het zit niet zus of zo. Het zit een beetje zus en een beetje zo.”

‘Antwoordmachine’

Hij zag ondertussen hoe de verhoudingen zich dit jaar ineens heel anders aftekenden. „Leken” zien de wetenschap als „antwoordmachine”, zegt hij - en diskwalificeren de machine als die er een keertje naast zit. „Het beeld is dat Jacco Wallinga (modelleur van het RIVM) op een knop drukt en dat we dan weten hoeveel besmettingen we hebben volgende maand”, zegt Keulemans - maar dat kan helemaal niet. „Niemand die zich realiseert hoe weinig we zeker weten.” Keulemans heeft zich om die reden „buitengewoon opgewonden” over het debat rondom de Britse variant. Die leek in opkomst in de steekproeven van het RIVM, maar in de praktijk bleek dat een week trager te gaan dan het instituut had berekend. „Dan krijgt het RIVM een shitstorm over zich heen: jullie hebben ons bang gemaakt! Het RIVM kan er niets van!” Keulemans roffelt op de tafel. „Mensen houden geen rekening met onzekerheidsmarges. Ze rukken een stuk uit je handen, en de getallen gaan een eigen leven leiden. Mensen verwachten meer zekerheid dan de wetenschap kan bieden.”

Niki Korteweg (1971) promoveerde in 2000 in de moleculaire neurobiologie. Ze werkte daarna als freelance wetenschapsjournalist voor onder meer NRC. Sinds 2019 is Korteweg redacteur medische wetenschap bij NRC.

Jop de Vrieze (1983) volgde een bachelor biomedische wetenschappen en een master wetenschapscommunicatie. Hij schreef als freelance wetenschapsjournalist onder meer voor de Volkskrant, De Correspondent, en De Groene Amsterdammer. Daarnaast schreef hij het boek Allemaal Beestjes, over de micro-organismen in en op ons lichaam.