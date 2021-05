De brandweerman op Schiphol begint de dag met een zelftest

De dag van de brandweerlieden op de kazerne Sloten op luchthaven Schiphol begint sinds enkele maanden anders dan voorheen: met een wattenstaaf ruim twee centimeter in de neus, vijfmaal flink ronddraaien en herhalen in het andere neusgat.

De snelle zelftest voor aanvang van iedere dienst is inmiddels een gewoonte voor de brandweermannen en -vrouwen. Na een kwartier gaat de wekker. Eén streepje op de strip betekent goed nieuws, twee streepjes: direct naar huis. Deze ochtend mogen alle zeventien medewerkers direct door naar de kantine.

Voor bedrijven en organisaties waar thuiswerken geen optie is, zetten het ministerie van Volksgezondheid en werkgeversorganisatie VNO-NCW eerder dit jaar een pilot op om een eigen teststraat in te kunnen richten. Daar werd onderzocht welke tests het beste ingezet konden worden en of het effectieve middelen zijn om het virus op de werkvloer in te dammen.

Oefenterrein

De pilot was een succes, aldus het ministerie. Daarom kunnen sinds maart alle organisaties subsidie aanvragen voor een eigen testlocatie, met het doel om werknemers zonder klachten te testen voor aanvang van hun dienst. Precieze cijfers heeft het ministerie niet, maar ongeveer tussen de vijftig en honderd bedrijven deden een aanvraag voor de regeling en kregen daarvoor goedkeuring. Het ministerie vergoedt 20 euro per zelftest en helpt ook mee met het opbouwen van de locatie zelf. Voor de regeling trok het ministerie 250 miljoen euro uit. Hoe werkt het oprichten van een eigen testlocatie?

Eén streepje op de strip van de zelftest betekent goed nieuws, twee streepjes: direct naar huis. Foto Olivier Middendorp

De brandweer op Schiphol was een van de organisaties die meedeed aan de pilot. Om de eigen medewerkers veilig te laten werken én het werk ongehinderd voort te kunnen zetten, vertelt beleidsadviseur crisisbeheersing René Verjans. „Zonder de brandweer kan Schiphol niet open.” Wanneer de brandweer niet kan werken, bijvoorbeeld omdat de medewerkers vanwege een grootschalige corona-uitbraak allemaal in quarantaine moeten, moet de luchthaven vanwege veiligheidsmaatregelen sluiten.

De brandweerlieden werken – op Schiphol zijn het er zo’n honderdveertig, bijna allemaal mannen, verdeeld over drie kazernes – vaak dicht op elkaar. Ze draaien per week twee of drie diensten van 24 uur en eten, sporten en relaxen dan samen in de kazerne. De gebruikelijke maatregelen gelden daar wel, maar het houden van afstand kan lang niet altijd, vertelt bevelhebber Sjaak Marchal. Tijdens het uitrukken voor een melding bijvoorbeeld, of voor de praktijktrainingen op het oefenterrein.

De testruimte is sinds 1 februari in werking. Er staan zeker zeven tafels waaraan de medewerkers zich kunnen laten testen, op afstand van elkaar. Op iedere tafel liggen de benodigdheden klaar: de testkits, een spiegel en een wekker die na een kwartier afgaat. De brandweerlieden van dienst kunnen iedere ochtend een test doen. Kúnnen, benadrukt Marchal. „De test is vrijwillig”, zegt hij. „Maar bijna iedereen komt wel. Ik denk dat de opkomst zo’n 98 procent is.”

Hechte club

Wie positief test op het virus, moet direct naar huis en wordt verzocht een afspraak bij de GGD te maken om de besmetting ook via een PCR-test vast te laten stellen. Zo komen positieve tests ook in de rapportages van het RIVM terecht. Vanwege privacywetgeving en de gevoeligheid van medische informatie, mogen leidinggevenden officieel niet van hun medewerkers vragen om te zeggen dat ze positief zijn getest.

In de praktijk is die privacy in ieder geval bij de brandweer een illusie, aldus bevelhebber Marchal. Het kwam tot nu toe zo’n vijf keer voor dat iemand bij aankomst positief testte en naar huis moest.

„Wie twee streepjes krijgt, zegt dat eigenlijk meteen, vaak hardop. Het kan haast niet anders: je merkt het direct als een van de collega’s binnenkomt en een kwartier later weer wegrijdt”, zegt Marchal. De meeste medewerkers vinden dat volgens de bevelhebber niet erg. „Het is een hechte club. Mijn ervaring is dat mensen het fijn vinden dat ze meer besmettingen kunnen voorkomen.”

Stressvolle openingsweek

De zelftests hebben een belangrijk manco: anders dan een PCR-test geeft het middel aan of iemand besmettelijk is en niet of iemand het virus bij zich draagt. „Het zou dus kunnen dat iemand ’s ochtends niet besmettelijk is en vier uur later wel”, vertelt Verjans. „Op die manier kan iemand door de test heen komen en later toch een uitbraak veroorzaken.”

Kazerne Sloten kwam daar op de pijnlijke manier achter. In de eerste week dat de testlocatie in werking was, werd een besmette medewerker aanvankelijk niet gesignaleerd door de zelftest. Gedurende zijn dienst kreeg hij klachten. Een PCR-test bij de GGD wees uit: positief.

Het testen van de brandweerlieden gaat ook in mei nog door. Foto Olivier Middendorp

De ploeg in kwestie werd tijdelijk vervangen door een andere en liet zich testen. Vijf brandweerlieden hadden het virus ook opgelopen. Met bron- en contactonderzoek wist de brandweer vast te stellen dat het virus gedeeltelijk was overgeslagen op andere ploegen. „We hebben toen met gepuzzel in de roosters en inzet van personeel dat eigenlijk vrij was, de diensten toch kunnen vullen”, zegt Verjans. „Een stressvolle openingsweek was het wel, ja.”

De testlocatie, gelegen op de eerste verdieping van de kazerne, kijkt uit op het oefenterrein van de brandweerlieden. Daar staat een speciaal samengestelde en vuurvaste vliegtuigromp van staal – later op de dag doemen er af en toe vlammen en zwarte rook uit op. Ernaast staat ter decoratie een bluswagen uit de vorige eeuw, op de achtergrond stijgt af en toe een vliegtuig op vanaf de Zwanenburgbaan.

De pilot van het ministerie van Volksgezondheid en VNO-NCW bij de brandweer op Schiphol liep eind april af. Ondanks de gebreken van de proef zijn Marchal en Verjans tevreden over het resultaat: ze testen hun medewerkers ook in mei nog door.

Zijn de brandweerlieden zelf ook tevreden over de regeling? Zeker, zegt de zojuist negatief geteste officier Gert van Veldhuizen (59). De sneltest geeft hem rust en een veilig gevoel. „Mijn vrouw valt in de risicocategorie. Toen ik hoorde dat collega’s mogelijk besmet waren en niet duidelijk was wie het had en wie niet, ben ik helemaal niet meer naar Schiphol gekomen. Ik was bang dat ik het mee naar huis zou nemen.”

Ook brandweerman Kevin Harmsen (27), eveneens negatief, is te spreken over de regeling. De staaf in de neus blijft onprettig. „Maar ook dat went wel weer”, zegt hij. „Het enige nadeel is dat ik uit Assen kom en al heel vroeg van huis moest. Dat is nu nóg eerder geworden.”