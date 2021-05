Acht op de tien bedrijfsartsen worstelen met aanpak langdurige coronaklachten

Acht op de tien bedrijfsartsen weten zich slecht raad met werknemers met langdurige coronaklachten (long-Covid). Dat meldt onderzoeksplatform Pointer maandag op basis van een enquête van de Nederlandse Vereniging van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) onder ruim vierhonderd bedrijfsartsen. Door gebrek aan wetenschappelijke kennis weten zij niet goed welke behandeling zij moeten aanraden.

Bijna een kwart van de ondervraagde bedrijfsartsen zegt bovendien druk van werkgevers te ervaren om personeel met long-Covid weer aan het werk te laten gaan. Uit een peiling van het Longfonds onder 1.864 long-Covid-patiënten blijkt ondertussen dat driekwart van hen niet volledig terug aan de slag is. Hun coronabesmetting is zeker drie maanden geleden. Bijna de helft van de patiënten voelt zich over het algemeen onvoldoende gehoord en erkend met betrekking tot hun klachten.

Mensen met long-Covid kampen maanden na hun besmetting nog steeds met gezondheidsklachten als gevolg van hun coronabesmetting. Het gaat bijvoorbeeld om kortademigheid, vermoeidheid, vergeetachtigheid of hoofdpijn. In maart werd geschat dat 15.000 Nederlanders last hebben van deze langdurige klachten. Dat is 1,5 procent van de toen 1 miljoen positief geteste Nederlanders. Het RIVM is bezig met een onderzoek naar de effecten van een coronabesmetting op de lange termijn.

