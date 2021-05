Met ongepaste trots facetime ik mijn oma in Turkije over mijn eerste auto. Stiekem hoop ik dat zij het dit jaar wel een goed idee vindt dat ik met de auto vanuit Nederland vertrek. De wegen zijn volgens haar levensgevaarlijk. Wanneer ik van camera wissel om haar mijn nieuwe cabrio te laten zien, pakt het gesprek toch anders uit. Oma reageert bemoedigend: „In mijn tijd had ik helemaal niets, maak je niet druk en wees blij met wat je hebt. Blijf sparen en over een tijdje kun je er een kopen mét een dak.”

