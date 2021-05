Bomaanslag Afghanistan na aankondiging wapenstilstand Taliban

De Afghaanse extremistische rebellenbeweging Taliban heeft zondag net als voorgaande jaren een driedaagse wapenstilstand aangekondigd. Tijdens het Suikerfeest ter afsluiting van de ramadan later deze week beloofde de strijdende partij geen aanvallen in Afghanistan uit te voeren. Dat melden internationale persbureaus op basis van een verklaring van de Taliban zelf. Enkele uren na de aankondiging kwamen zeker elf mensen om het leven bij een bomaanslag op een bus in het zuiden van het land. Het is nog onduidelijk of de Taliban daarvoor verantwoordelijk is.

Taliban-woordvoerder Suhail Shaheen stelt dat alle strijders is bevolen zich aan het staakt-het-vuren te houden „om onze landgenoten een vreedzame en veilige sfeer te bieden [...], zodat ze deze vreugdevolle gelegenheid met meer gemoedsrust kunnen vieren”. De wapenstilstand gaat op woensdag of donderdag in, op de eerste dag van de islamitische feestdag. De moslimkalender volgt maancycli en het begin van het Suikerfeest hangt daarvan af.

Het is al maandenlang onrustig in Afghanistan, met afgelopen zaterdag een dodelijke bomaanslag op een school in de hoofdstad Kabul. Daarbij kwamen zeker zestig mensen om het leven, vooral scholieren tussen de elf en vijftien jaar oud. De Taliban noch andere extremistische groeperingen hebben verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist.

Terugtrekking westerse troepen

Ondertussen trekken de Verenigde Staten en de NAVO hun troepen terug uit Afghanistan. Uiterlijk 11 september zijn de laatste 2.500 tot 3.500 Amerikaanse militairen en ongeveer 7.000 NAVO-soldaten uit het land vertrokken. De datum van 11 september voor het terugtrekken van de laatste manschappen is symbolisch: het is precies twintig jaar na de aanslagen op het Pentagon en de Twin Towers in New York.

Het staken van de missies komt voort uit het idee dat het Westen de oorlog in Afghanistan niet kan winnen. De Afghaanse autoriteiten vrezen echter dat de afwezigheid van buitenlandse troepen vanwege de huidige instabiele veiligheidssituatie zal leiden tot een burgeroorlog . De Amerikaanse oud-president Donald Trump sloot vorig jaar een overeenkomst met de Taliban om alle militairen al per 1 mei terug te trekken. Door verlenging van de deadline heeft de VS die belofte verbroken, aldus de Taliban, die de afgelopen maanden heeft gewaarschuwd voor de gevolgen.