Belgische journalist en diens bron veroordeeld in zaak ‘Kasteelmoord’

Een Belgische journalist en diens bron zijn maandag veroordeeld tot vier maanden voorwaardelijke celstraf voor het misbruiken van het Belgische inzagerecht. Dat heeft de Brugse correctionele rechtbank geoordeeld, zo melden Belgische media. Volgens de rechter heeft Peter Gyselbrecht getapte telefoongesprekken over de langslepende Belgische Kasteelmoord-zaak doorgespeeld aan VRT-journalist Bart Aerts; deze informatie was niet voor het publiek toegankelijk.

In de zaak werd André Gyselbrecht drie jaar geleden tot 27 jaar cel veroordeeld voor de opdracht tot moord op zijn schoonzoon Stijn Saelens. Hij zou zijn dochter en hun vier kinderen hebben willen beschermen tegen Saelens, die de kinderen volgens Gyselbrecht misbruikte. Het lichaam van ‘kasteelheer’ Saelens werd twee weken na zijn verdwijning tien kilometer van zijn kasteelwoning vandaan in het bos gevonden.

De bewuste telefoontaps werden op 17 november 2016 uitgezonden in het televisieprogramma Terzake van de Belgische televisiezender Canvas. Uit de opnames moest duidelijk worden dat het Brugse gerecht, dat zich boog over de Kasteelmoord, zich liet beïnvloeden door de familie van het slachtoffer. Het Gentse parket-generaal oordeelde dat daarvan geen sprake was. Een aantal dagen na de uitzending bekende Peter Gyselbrecht, zoon van André, de taps aan de VRT-redactie te hebben doorgespeeld. De rechter oordeelde maandag dat Aerts en Gyselbrecht de bedoeling hadden om de morele integriteit van de familie Saelens te schaden en dat de telefoontaps daarvoor niet gebruikt hadden mogen worden.

Bij de zaak waren naast André Gyselbrecht ook vier andere betrokkenen. Drie van hen kregen 15, 21 en 27 jaar cel opgelegd. Degene die de moord uitvoerde, de Nederlandse crimineel Ronald van B., was op het moment van Gyselbrechts veroordeling overleden. De zaak trok veel aandacht in België door de vele details die in de loop der jaren naar buiten kwamen. Ook nam het onderzoek veel tijd in beslag en werd de behandeling van de zaak meerdere keren uitgesteld.

Lees meer over de moordzaak: Opa bekent de kasteelmoord en krijgt veel steun