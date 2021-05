Bejaarde Japanse cheerleaders: het maakt niet uit hoe oud je bent

Een groep bejaarde cheerleaders, genaamd Japan Pom Pom, maakt furore met online-uitvoeringen van hun eigen programma. De groep is ruim 25 jaar geleden opgericht door de 89-jarige Fumie Takino. „Het maakt niet uit hoe oud je bent”, zegt ze. „Als je iets wil proberen, moet je het gewoon doen.” De gemiddelde leeftijd van de cheerleaders is op dit moment 72 jaar. Kortgeleden is de groep weer met oefenen begonnen, nadat ze een jaar pauze hadden genomen vanwege de coronapandemie.