Je kunt veel van Wormer vinden, maar ze hebben er wel een schitterend buitenzwembad. Zwembad Het Zwet doet denken aan het fantastische zwembad Beekhuizen in Velp dat helaas niet meer is. Sinds Lucie van Roosmalen (5) op zwemles zit, ben ik zelf ook weer gaan sporten. Baantjestrekken in het aanpalende bad. Het was dat, of me bij het plukje zwijgende ouders voegen.

Het was lang geleden dat ik had bewogen, het lijf was gegroeid. Stond ik dan voor die bak ijskoud water.

Teen erin, voet erin, geen zin.

Eén andere zwemmer.

Een leeftijdsloze vrouw in een bruin badpak, die happend naar adem als een enorme vis steeds dichterbij kwam.

Ik wilde al groeten, maar ze was me voor.

„Niet over schrijven!”, riep ze vanuit het water. „Niet doen!”

Het klonk dwingend, niet vriendelijk in ieder geval en zo was het aan het hoofd te zien ook niet bedoeld.

„Niet over schrijven!”

Het water in – plons – koud – schoolslag.

We troffen elkaar nog een keer of tien, meer baantjes breng ik nog niet op, en wisselden dan onvriendelijke blikken uit.

Een niet te beteugelen gedachte: wat als ik er wel over schrijf?

Overal in het land werden journalisten en fotografen voor minder geschopt of van de weg gereden. En dan was ik nog van tevoren gewaarschuwd.

Ze was klaar, ze klom eruit en schuurde zich droog met een grote handdoek met bloemmotief. Ik moest denken aan Caroline van de BoerBurgerBeweging en voelde die benen al over mijn schouders terwijl ze me onder water drukte.

‘Columnist verzopen in zwembad Het Zwet’, zou het nieuws dan zijn. ‘Geen omstanders, alleen dochter verdrietig.’

Straatinterviews met dorpelingen die zouden verklaren dat ik het er ook wel naar gemaakt had. „Niets was goed of het deugde niet.” „Hij was gewaarschuwd: hier niet over schrijven! En het dan toch doen.”

Ik klom eruit. Koud.

Het aankleden in de buitenlucht ging weer niet goed, de broek liet zich maar moeizaam over de verkleumde benen trekken. Ik keek naar een andere vader, die zuigend aan een sigaret naar me keek, terwijl ik over het grasveld hinkelde.

Daar kwamen onze kinderen, die vanwege het coronaprotocol eerst vijftig meter moesten rennen voor ze in de handdoek mochten.

„We hebben leren drijven!”, zei die van mij enthousiast.

En ook dat de badmeester had gezegd dat ze ‘watervast’ was.

„Hoelang kun jij onder water?”, vroeg ze klappertandend.

„Dat weten we de volgende keer”, zei ik.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.