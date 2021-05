Voor Italië is dit de Giro van de herstart

Het wordt in allerlei toonaarden herhaald: dit moet de Giro d’Italia van de ‘wederopstanding’ worden, de ‘wedergeboorte’, of ook wel de ‘herstart’. Een sportfestijn van drie weken op een moment dat de coronamaatregelen versoepeld kunnen worden, met publiek langs de weg en gedoseerd bij start en finish. Mondkapjes blijven ook buiten verplicht, de avondklok geldt nog, maar vanaf maandag geldt in vrijwel heel het land, en in ieder geval alle regio’s die de Giro zal aandoen, code geel. Voor het persbureau Ansa was ‘toekomst’ begin mei het woord van de week.

„Italië ziet er roze uit”, kopte de Gazzetta dello Sport zaterdag. De pandemie lijkt onder controle. Noodgrepen zoals vorig jaar, toen de Giro pas in oktober werd verreden, worden niet nodig geacht. In Turijn, 160 jaar geleden de eerste hoofdstad van Italië, begon de 104de editie van de Giro zaterdag met een korte tijdrit. Het was het feest van de opluchting. De sfeer werd nog beter toen bleek dat twee Italianen de snelsten waren. Filippo Ganna, wereldkampioen tijdrijden, veroverde de roze trui. Edoardo Affini, van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma, werd een goede tweede.

Het is niet alleen een psychologische opkikker dat de Giro, een van de belangrijkste sportevenementen in Italië, als vanouds weer in mei kan worden verreden. De koers is ook een podium voor al het moois en lekkers dat het land te bieden heeft.

Naast het finishdoek hingen zaterdag doeken van Made in Italy, een website van de Italiaanse overheid. Het toerisme heeft een enorme klap gekregen door de pandemie, en de beelden van de Giro moeten buitenlanders verleiden snel een vakantie te boeken – vanaf volgende week hoeven EU-burgers met een ‘coronapaspoort’ (vaccinatie of recente test) niet meer in quarantaine.

Sneltesten

Renners en staf in de Giro zitten wel in een streng gecontroleerde ‘bubbel’, met twee keer per week een sneltest voor iedereen. Donderdag zijn de 184 renners en ongeveer 470 begeleiders en organisatoren moleculair getest – allemaal negatief.

Uitgesproken favorieten zijn er dit jaar niet, ook omdat een aantal toppers ontbreekt. De nummers 1 en 2 van de Tour de France van vorig jaar, Tadej Pogacar en Primoz Roglic, stonden niet aan de start in Turijn. Ook de winnaar van de roze trui vorig jaar oktober, Tao Geoghegan Hart, slaat de Giro over. Hij wil zich concentreren op de Tour.

Drie namen komen steeds terug als kanshebber op de eindzege. Geliefd in Italië is de Colombiaan Egan Bernal, die in het noordwesten van het land heeft gewoond en in 2019 de Tour won. Hij heeft een sterke ploeg achter zich, Ineos-Grenadiers, waarvoor ook Ganna rijdt. Een open vraag is hoeveel last Bernal heeft van een hardnekkige blessure aan zijn rug.

Ook getipt wordt het 21-jarige Belgische talent Remco Evenepoel. In zijn ploeg Deceuninck-Quickstep is de Portugees João Almeida aangewezen als kopman. Maar Evenepoel, met de Olympische Spelen als hoofddoel en zonder belangrijke wedstrijd in de benen, weet dat veel mensen nieuwsgierig zijn of hij volledig is hersteld van zijn ernstige val vorige zomer in de Ronde van Lombardije.

Rentree Dylan Groenewegen

Andere toppers zijn de Brit Simon Yates, die vorige maand de Tour des Alpes won, en de 36-jarige Vincenzo Nibali, net hersteld van een polsbreuk. Nibali deelt het kopmanschap van zijn ploeg met landgenoot Giulio Ciccone en met Bauke Mollema. Van de Nederlandse renners zal verder vooral worden gekeken naar Dylan Groenewegen bij Jumbo-Visma. Hij mag weer: zijn schorsing na het incident vorig jaar in Polen, waarbij Fabio Jakobsen zwaar ten val kwam, was afgelopen vrijdag voorbij.

De Italiaan Filippo Ganna (midden) won zaterdag de tijdrit en mocht zondag in de roze trui starten. Foto Luca Zennaro/EPA

De Giro eindigt over drie weken met een relatief vlakke tijdrit van bijna dertig kilometer naar Milaan, maar meer tijdritten komen er niet. Van de negentien andere etappes springen er drie uit als een goed moment om een slag te slaan. De eerste komt na de rustdag op 18 mei, in de ‘wijnetappe’ naar het stadje Montalcino, waar de beroemde Brunello wordt gemaakt. Het is een relatief korte rit van 163 kilometer met een paar klimmetjes, maar van de laatste zeventig kilometer gaat de helft over strade bianche, onverharde wegen. Evenepoel is hier al gesignaleerd om het parcours te verkennen.

Drie dagen later is de dag van de beul, zoals de berg Zoncolan wordt genoemd. Een tweehonderd kilometer lange etappe in het noordoosten eindigt met ruim veertien kilometer klimmen naar de top van de Monte Zoncolan. Het is een van de steilste klims in Europa, met stijgingspercentages die soms boven de 20 procent uitkomen.

Koninginnenrit

De koninginnenrit volgt twee dagen later, in de Dolomieten. De rit van 212 kilometer naar Cortina d’Ampezzo (met Milaan in 2026 gaststad van de Olympische winterspelen) telt vier stevige beklimmingen, met als tweede de zo’n zestig kilometer lange klim naar de Fedaiapas. De Fedaia is dit jaar ‘de berg van Pantani’ – sinds 2004 herdoopt de organisatie van de Giro ieder jaar een berg waar klimmers – zoals Marco Pantani – het best tot hun recht komen. De volgende berg in deze etappe is de Pordoipas op 2.239 meter, ‘de top van Coppi’ – het hoogste punt in de Giro wordt traditioneel vernoemd naar de legendarische Fausto Coppi, die vier keer de roze trui van de Giro won en in 1949 en 1952 een dubbelslag sloeg door ook de gele trui van de Tour te winnen. Op de een na laatste dag is er nog een loodzware bergetappe.

Het is dit jaar 700 jaar geleden dat de grote dichter Dante is overleden. Daarom is er ook een etappe van Ravenna, waar zijn graf is, naar Verona, waar Dante jarenlang heeft geleefd, verbannen uit zijn geliefde Florence. Ter ere van de dichter van De Goddelijke Komedie, een reis naar hel, vagevuur en hemel, is dit jaar op de kraag van de roze trui de frase gezet waarmee Dante zich opmaakt om de hemel binnen te gaan: „Disposto a salire alle stelle’’ – klaar om naar de sterren op te stijgen.