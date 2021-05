Villa PSV-speler Zahavi in Amsterdam overvallen

De woning van PSV-spits Eran Zahavi in Amsterdam is zondagmiddag overvallen, terwijl de speler zich voorbereidde op de wedstrijd van zijn ploeg tegen Willem II. Dat melden de Telegraaf en Het Parool. Mogelijk deed de overvaller zich voor als pakketbezorger.

Buurtbewoners zeggen tegen Het Parool dat de vrouw van Zahavi bij de overval werd vastgebonden en mishandeld en dat haar haar werd afgeknipt, maar dat kan de politie niet bevestigen tegen de krant. Ook de drie kinderen van het stel zouden aanwezig zijn geweest in de witte villa in Buitenveldert.

Zahavi ontbrak zondagmiddag „vanwege privéomstandigheden” bij PSV, zo meldde de club op Twitter. De Israëlische voetballer ging direct nadat hij hoorde van de overval terug naar zijn vrouw en kinderen in Amsterdam.

PSV-aanvoerder Denzel Dumfries zei na afloop van de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Willem II tegenover persbureau ANP erg geschrokken te zijn van de overval op het huis van zijn ploeggenoot. „Het was zwaar voor de wedstrijd. Dat is verschrikkelijk om mee te maken. We wensen Eran en zijn familie heel veel sterkte.”