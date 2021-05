Vijfhonderd bewoners Lelystad geëvacueerd vanwege verdachte geur

In Lelystad zijn zestien straten in de wijk Punter ontruimd vanwege een vreemde lucht die zaterdagavond vanaf 18.00 uur werd geroken. Uit onderzoek van het RIVM blijkt in de nacht van zaterdag op zondag dat de verdachte geur afkomstig is van een benzine-achtige stof in het riool, meldt de gemeente Lelystad. Eerder werd gedacht dat het om aardgas ging.

Aan zo’n vijfhonderd bewoners is gevraagd de nacht bij vrienden of familie door te brengen. Voor wie dat niet kan regelen is opvang beschikbaar in de school De Rietlanden. Persbureau ANP meldt dat sommige evacués zijn besmet met het coronavirus, of in quarantaine zitten en afzonderlijk van de anderen moeten worden opgevangen. Volgens de gemeente is voor zo’n 25 mensen die zich bij de school hadden gemeld een hotel geregeld buiten de stad.

Leegpompen riool

De brandweer is tegen drie uur ‘s nachts begonnen met het leegpompen en doorspoelen van het riool. Dat gebeurt via tankwagens. Het opgezogen water wordt afgevoerd naar het waterzuiveringsbedrijf. Volgens Omroep Flevoland waren teams van de brandweer uit onder meer Ens, Rutten en Zeewolde naar Lelystad gekomen om te assisteren.

Een gemeentewoordvoerder zei halverwege de nacht tegen ANP dat de werkzaamheden van de brandweer nog enkele uren gaan duren en zondagochtend besloten wordt of en wanneer de bewoners weer terug kunnen keren naar hun huizen.