Vier Rotterdamse bedrijven krijgen miljardensubsidie voor CO2-opslag

Twee raffinaderijen en twee waterstoffabrieken in de Rotterdamse haven krijgen een miljardensubsidie om CO₂ af te vangen en op te slaan onder de Noordzee. Dat bevestigt het ministerie van Economische Zaken zondag aan NRC na berichtgeving van de NOS. Volgens de NOS gaat het om een bedrag van zo’n 2 miljard euro, maar dat kon EZK niet bevestigen. Er was 2,1 miljard euro subsidie aangevraagd.

Het zogeheten Porthos-project is een initiatief van de raffinaderijen van Shell en ExxonMobil en de nabijgelegen waterstoffabrieken van Air Liquide en Air Products. Ze willen vanaf 2024 CO₂ gaan afvangen en per pijpleiding gaan vervoeren naar lege gasvelden in de Noordzee. Het is het eerste grootschalige project voor CO₂-afvang en -opslag in Nederland.

Als de infrastructuur voor het project voltooid is, zal er naar verwachting 2,5 miljoen ton minder CO₂ uit de schoorstenen van de raffinaderijen en waterstoffabrieken komen. Dat is een vermindering van ruim een procent van de landelijke uitstoot van broeikasgassen.

De methode die de bedrijven gaan gebruiken staat bekend onder de Engelse term carbon capture and storage (CCS). Milieuorganisaties zien er weinig in, omdat bedrijven zo geen prikkel zouden krijgen hun CO₂-uitstoot te verminderen en de techniek daarmee „echte vergroening” in de weg staat. Een eerder project van Shell om CO₂ op te slaan onder de grond bij Barendrecht werd zo’n tien jaar geleden onder druk van de plaatselijke bevolking teruggedraaid door het kabinet.