Verstappen tweede in Grand Prix Spanje achter wereldkampioen Hamilton

Max Verstappen is er niet in geslaagd voor de tweede keer in zijn carrière de GP van Spanje te winnen. De Red Bull-coureur reed een groot deel van de race aan de leiding, maar moest in de slotfase toezien hoe hij werd gepasseerd door Mercedes-coureur Lewis Hamilton. Op oude banden kon Verstappen de Britse wereldkampioen niet van zich afhouden. Hij finishte als tweede.

Achter Verstappen en Hamilton, die zijn 98ste Grand Prix-zege boekte, eindigde de Finse Mercedes-coureur Valtteri Bottas als derde. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez werd achter Ferrari-coureur Charles Leclerc vijfde.

Het gat tussen Hamilton en Verstappen bedraagt nu veertien punten, omdat de Red Bull-coureur een extra punt pakte door de snelste ronde neer te zetten. Hamilton staat na vier races op 94 punten, Verstappen op 80. (ANP)