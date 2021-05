Politie onderzoekt mogelijke spotfixing Eredivisievoetballer met gele kaart

Een Eredivisiespeler wordt ervan verdacht eerder dit seizoen een gele kaart te hebben uitgelokt, zodat gokkers op voetbalwedstrijden en/of hijzelf daar geld mee konden verdienen. De politie Rotterdam-Rijnmond is een onderzoek begonnen naar de mogelijke zogeheten ‘spotfixing’, zo bevestigt de politie na berichtgeving door de NOS. Het is niet bekend om welke speler het gaat en bij welke club hij voetbalt; de politie zegt dat het niet noodzakelijkerwijs een speler van een Rotterdamse club betreft.

Volgens de nieuwsomroep heeft een gokker 13.000 euro gewonnen door in te zetten op de gele kaart en twee andere gokkers zo’n 1.000 euro. De speler zelf zegt tegen de NOS van niks te weten en spreekt van „een onhandige overtreding”. Het gaat om het vloeren van een tegenstander ver buiten zijn eigen strafschopgebied zonder dat er direct gevaar was. Het viel op dat meerdere personen hoge bedragen hadden ingezet op de gele kaart en daar meerdere weddenschappen op hadden afgesloten, terwijl er in Nederland normaal gesproken zelden wordt gegokt op gele kaarten.

Volgens de NOS woont de man die 13.000 euro verdiende met zijn verdachte gokgedrag vlakbij de speler en hebben ze ook gemeenschappelijke vrienden op sociale media.

Het OM en de politie waren niet voor NRC bereikbaar. De KNVB laat weten niet op „specifieke zaken” in te kunnen gaan, maar zegt „voor een transparant, oprecht en integer voetbal” te staan en signalen van match- en spotfixing zeer serieus te nemen.