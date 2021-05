Opnieuw woningen Lelystad ontruimd vanwege explosiegevaar

Hulpverleners in Lelystad hebben zondagmiddag opnieuw bewoners uit de wijk Punter geëvacueerd vanwege explosiegevaar. Zo’n vijftig mensen is gevraagd hun huizen te verlaten vanwege een benzine-achtige substantie in het riool, aldus een woordvoerder van de brandweer Flevoland. Het is niet bekend wat voor substantie het precies is en waar deze vandaan komt; daarnaar wordt momenteel onderzoek gedaan.

In de nacht van zaterdag op zondag werd ongeveer vijfhonderd bewoners gevraagd hun huis te verlaten. Zo’n 150 van deze mensen mochten zondag weer terug naar huis, nadat middels metingen was vastgesteld dat de substantie niet meer in te hoge waarden in hun woning voorkwam. Het is niet bekend wanneer de overige bewoners weer terug naar huis mogen.

De wijkbewoners werden geëvacueerd vanwege meldingen van een vreemde geur. Aanvankelijk dacht de gemeente dat het om aardgas ging, maar uit onderzoek van het RIVM bleek de benzine-achtige substantie de geur te veroorzaken. Rond 03.00 uur begon de brandweer met het leegpompen en doorspoelen van het riool. Het water moest afgevoerd worden naar het waterzuiveringsbedrijf, maar een deel is vermoedelijk via het riool doorgestroomd naar de woningen van de zondagmiddag geëvacueerde bewoners.

Hulpverleners vroegen de bewoners die ‘s nachts hun huizen moesten verlaten om bij vrienden en familie aan te kloppen. Ook was er opvang beschikbaar in de school De Rietlanden. Mensen die zondag terug mochten keren naar hun huis, wordt verzocht hun huis goed te ventileren en het toilet en putjes goed door te laten spoelen. Ook komt er mogelijk bruin water uit de leidingen.