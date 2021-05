Kampioen Ajax verslaat Feyenoord in lege Kuip met 3-0

Feyenoord kan de play-offs om een plaats in de nieuwe Conference League nauwelijks meer ontlopen. Het elftal van trainer Dick Advocaat gaf de zege cadeau aan de kersverse kampioen Ajax (0-3). Zowel Marcos Senesi als Ridgeciano Haps werkte de bal in eigen doel.

Feyenoord ontloopt alleen nog de play-offs als het in de resterende twee competitieduels een achterstand van 5 punten op Vitesse weet goed te maken. Wie de ploeg tegen Ajax zag zwoegen, kan zich dat nauwelijks voorstellen. Feyenoord zag de achterstand op de rivaal uit Amsterdam groeien tot 27 punten.

Feyenoord moest winnen om zicht op de vierde plaats te houden. Maar trainer Dick Advocaat stuurde zijn elftal het speelveld op met de opdracht vooral compact te verdedigen. Zonder de geschorste Steven Berghuis en Jens Toornstra liet Feyenoord de bezoekers uit de hoofdstad het spel maken. De thuisploeg wachtte op een kansje om toe te slaan met een counter, net als eind januari toen PSV met 3-1 werd verslagen.

Eigen goals

Trainer Erik ten Hag wilde dat Ajax het duel benaderde alsof het nog niet kampioen was. Maar de Tukker zag al snel dat zijn formatie niet zo scherp was als de voorgaande duels. Hij liet langs de zijlijn regelmatig zijn onvrede blijken, ook toen João Teixeira de thuisploeg verzuimde op voorsprong te zetten. De Portugese vervanger van Toornstra maaide volledig over de bal heen. Na zijn misser werd Ajax sterker, maar doelman Justin Bijlow hield Noussair Mazraoui en Dusan Tadic van scoren af.

Feyenoord kwam na 21 minuten ongelukkig op achterstand. Marcos Senesi kreeg het eigen doelpunt op zijn naam, maar hij kon er niets aan doen dat Eric Botteghin de bal tegen hem aanschoot. Feyenoord verscheen voor rust sporadisch voor het doel van de tegenstander maar kreeg vlak voor rust een ideale kans op de gelijkmaker. Edson Álvarez kreeg de bal op een arm en moest met een rode kaart van het veld. Leroy Fer mocht een strafschop nemen, maar kreeg de bal niet voorbij Maarten Stekelenburg.

Ook met een man meer op het veld koos Feyenoord niet de aanval. De thuisploeg genoot maar een kwartier van de overtalsituatie. Tyrell Malacia kreeg in de 60e minuut een tweede gele kaart nadat hij de doorgebroken Antony even had vastgehouden. Feyenoord was nauwelijks van die teleurstelling bekomen of Haps werkte de bal knullig in eigen doel. Mohammed Kudus bepaalde in de 79e minuut de eindstand namens Ajax.

ADO houdt hoop na winst op PEC

ADO Den Haag mag nog altijd hopen op een langer verblijf in de Eredivisie. Een week na de thuiszege op Feyenoord (3-2), won het elftal van trainer Ruud Brood ook van het nergens meer voor voetballende PEC Zwolle: 0-1.

ADO loopt door de zege in op concurrenten VVV-Venlo en FC Emmen. Met nog twee speelronden op het programma heeft nummer 16 FC Emmen 24 punten, VVV-Venlo 23 punten en ADO Den Haag 22 punten. De onderste twee clubs degraderen rechtstreeks.

Robben helpt Groningen aan zege op Emmen

Met een fitte Arjen Robben in de basis behaalde FC Groningen eerder op zondagmiddag een ruime overwinning (0-4) op FC Emmen. De oud-international toonde zich een inspirerende leider en leverde in de tweede helft assists voor de 0-2 en de 0-3 van Alessio Da Cruz.

Het was voor de tweede keer dit seizoen dat Robben in de basis begon. De eerste keer, september vorig jaar tegen PSV, duurde zijn optreden slechts 30 minuten. Ditmaal bleef hij tot de 80e minuut in het veld.

Hij reageerde na afloop emotioneel voor de camera’s van ESPN. „Ik kan nog belangrijk zijn. Dit doet me veel”, sprak de 37-jarige aanvaller met tranen in de ogen. (ANP)