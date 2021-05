Vijf tips van een oudere lezeres voor jongeren in coronatijd

Na een jaar online les is de motivatie voor haar studie „helemaal weg”, zegt Zahra Lie-a-Lien (19) uit Nieuwerkerk aan den IJssel. „Bij toetsen ga ik niet meer voor een 9, maar voor een 5,5. Voor corona was mijn mindset wel anders.”

Daan de Glee (19) uit Barneveld werkt wel hard, maar ook bij hem zijn z’n cijfers matig. „Ik besteed zeker vijftig uur per week aan mijn studie biologie. Ik volg alle lessen, lees de boeken en maak samenvattingen. Maar ik heb ook fysiek college nodig, de stof blijft niet hangen.”

Als hij dit studiejaar niet haalt, moet hij van de opleiding af, vertelt hij. „Daar maak ik me wel zorgen over. Het voelt als een verloren jaar. Ik heb keihard gewerkt, maar nog niet bereikt wat ik wil. Ik wil docent biologie worden en dit is de route die ik daarvoor had uitgestippeld. Deze studie, aan deze universiteit, is de beste weg.”

Voor de serie Pechvogels volgt NRC nu een jaar lang een groep jongeren die in coronatijd eindexamen deden en zijn gaan studeren. Het afronden van de middelbare school was door alle maatregelen een karige bedoeling in plaats van een groots feest. Studeren is sinds september eenzaam en achter een scherm, in plaats van in een collegezaal en met veel contact met nieuwe vrienden. Na zo veel maanden sober leven zijn de jongeren gelaten, somber en moe. Ze tonen weinig initiatief en hebben weinig veerkracht meer, zo viel te lezen in de vorige aflevering. Ruben Poelhekke (18) uit Vreeland zei: „Ik volg de persconferenties niet meer. Er verandert steeds toch niets voor mij.”

Op dat artikel reageerde Diny van Gils (77) uit Etten-Leur. Haar mail was intrigerend: ze vertelde hoe zíj was omgegaan met tegenslag en vertragingen in haar leven. En hoe ze die overwon.

Diny van Gils was de jongste in een gezin van dertien kinderen, stond in de mail, haar moeder overleed toen ze vijf jaar oud was. Van haar vader mocht ze na de lagere school twee jaar naar de huishoudschool (leerplicht gold toen tot veertien jaar), daarna moest ze helpen op de boerderij en in het huishouden. Zelf wilde ze leren en studeren, maar die ambities moest ze dus parkeren.

Eenmaal volwassen en het huis uit, begon ze aan een inhaalslag. Ze volgde de middelbare avondschool, de mavo, de havo, haalde haar onderwijsbevoegdheid, deed een hbo personeelsmanagement en studeerde uiteindelijk af als psycholoog aan de universiteit.

Hoe hield ze al die tijd perspectief? En kunnen jonge studenten van nu iets leren van haar ervaringen van toen?

Boven: Daan de Glee (19) studeert in zijn kamer. Hij besteedt zo’n vijftig uur per week aan zijn studie biologie. Onder: Diny van Gils (77) zit achter haar naaimachine. Ze doet samen met haar tweelingzus vrijwilligerswerk voor het Repair Café: naai- en verstelwerk, van ritsen inzetten tot jurken inkorten of een stoel opnieuw stofferen. Foto’s Dieuwertje Bravenboer

We hebben afgesproken bij haar thuis, een huis dat helemaal aan kant is, nergens een kruimel te zien, laat staan een gebruikt kopje. De zon schijnt door de glas-in-lood-ramen naar binnen, een antieke klok met slinger slaat één uur.

De lange weg naar een universitair diploma heeft haar veel gebracht, zegt ze. Diny van Gils: „Ik leerde doorzetten en ontdekte: zie je wel, ik kan het. Dat gaf zelfvertrouwen.”

Ze benadrukt dat haar situatie niet zomaar te vergelijken is met die van jongeren nu. De tijden en de mogelijkheden zijn anders. Toch kan ze terugkijkend tips geven waar jongeren misschien wat aan hebben. Het zijn er vijf. We leggen ze later voor aan Daan de Glee en Zahra Lie-a-Lien.

Maar eerst nog even een tip van Van Gils voor later in het leven: blijf bezig, dat houdt je tevreden.

Diny van Gils is zelf altijd actief gebleven, haar hele leven lang. Vandaag komt ze net terug van het Repair Café, waar ze samen met haar tweelingzus vrijwilliger is. Ze doet er naai- en verstelwerk, van ritsen inzetten tot jurken inkorten of een stoel opnieuw stofferen. Bijna vijf jaar geleden overleed haar man, daarna verhuisde ze naar dit appartement. Hier regelt ze veel voor de VvE – een nieuwe lift, het buitenschilderwerk, de schoonmaakkosten konden omlaag, nieuwe verlichting op de gang. Voor haar kleindochter stoffeerde ze een bank, voor een nichtje zes eetstoelen. Elke dag wandelt ze een uur, met haar zus of met haar koptelefoon en Radio 1. Normaal gaat ze naar het Filosofie Café, maar dat is nu gesloten. Ze leest graag, nu Ik ga leven van de Turks-Nederlandse Lale Gül.

Dit zijn de lessen die ze wil meegeven, we bellen erover met Daan en Zahra.

