Meta Knol: ‘Je moet af en toe naar de horizon kijken. Letterlijk’

‘Wacht even, dan trek ik mijn laarzen aan”, zegt ze. En dan laat ze de stal zien waar drachtige koeien peinzend kuilgras staan te eten. Een kletsnatte wei waar grutto’s je scheldend rond de oren vliegen. En de vruchtenboompjes en theestruiken – Nederlandse thee! – die ze heeft geplant.

Dit is het andere leven van Meta Knol. Het bekendst is haar leven op hakken. Tot eind vorig jaar was ze directeur van Museum De Lakenhal in Leiden, waar ze een grote restauratie en uitbreiding leidde. Sindsdien is ze directeur van ‘Leiden 2022, European City of Science’, een prestigieus wetenschappelijk jaarprogramma dat voor de tiende keer in een Europese stad wordt gehouden.

Over deze serie We leven, zo goed en zo kwaad als het gaat. Maar wat maakt het de moeite waard? Niemand die het definitieve antwoord kan geven, maar menigeen heeft er ideeën of zelfs sterke gevoelens over. Daarnaar vragen we in deze serie kunstenaars, schilders, dichters, musici en wetenschappers.

Vanuit haar woonkamer zie je die stad aan de horizon. Wind heeft hier vrij spel, daar moet je van houden. Ze fietst erheen en weer terug, naar de boerderij en haar andere leven, op laarzen.

Een paar huizen en schuren op een kluitje aan een doodlopende weg op een schiereiland tussen de Zijl en de Zijp. Een buurtschapje in een polder die nooit is verkaveld. Geen rechtgetrokken sloten, ze lopen nog zoals duizend jaar geleden. Er staan schuimkoppen op het water achter haar huis, vandaag, anders zou ze een stukje gaan zwemmen.

Ze woont er sinds 2009, eerst alleen, een paar dagen in de week, toen ze museumdirecteur werd. Twee jaar later trokken man en kinderen in. En in 2014 kochten ze de boerderij en pachtten 36 hectare grasland. Boer worden was een idee van haar tweede zoon: als kind wilde hij al niets liever. Haar man, musicus, gooide zijn leven ook om.

Eerst kwamen er een paar koeien, Lakenvelders, een oud-Hollands ras, niet te groot, ideaal voor een natte veenweide en om die reden bedreigd door Holsteiners en andere superefficiënte ‘melkmachines’. Hun koeien worden niet gemolken. Kalfjes blijven bij de moeder. Ze eten gras van eigen grond, dat laat in het seizoen wordt gemaaid om de vogels te ontzien. Een gesloten cirkel, agrarisch natuurbeheer heet het officieel. Nu hebben ze 75 Lakenvelders, en in mei 27 kalfjes erbij.

En die eindigen ooit bij de slager. Op haar boerderij kun je suddervlees en rib-eye en nog veel meer onderdelen van hun koeien kopen. Zelf is ze al lang vegetariër.

„Dit is een tussenjaar”, zegt ze. Geen museumdirecteur meer en straks dat wetenschapsfestival. „Maar op 31 december 2022 is het klaar. Geen idee wat ik daarna ga doen. Een prettig vooruitzicht.”

In februari 2020 gooide Meta Knol een steen in de vijver. Het Rembrandtjaar was succesvol afgesloten, maar ze besloot dat Museum De Lakenhal niet langer mee zou doen aan zulke megaprojecten. Voor een middelgroot ‘stadsmuseum’ zijn de inspanningen, de noodzaak van timeslots voor bezoekers en de kosten – een kwart van de begroting alleen al voor de verzekering, waardoor de prijs van een kaartje omhoog moet – niet meer op te brengen, schreef ze in NRC. „Dat is het perverse systeem waarin musea tegen elkaar opbieden en succes wordt afgemeten aan omzet en bezoekcijfers.” Weg met de ‘blockbusterverslaving’. Maar drie weken later was er door de coronalockdown helemaal geen museum meer open.

Foto Merlijn Doomernik

U werd op uw wenken bediend.

„Dat was bizar, want dat kon niemand voorzien, en het had ellendige gevolgen. Natuurlijk kon ik niet zeggen: ‘Zie je wel!’ Maar corona heeft wel de resetknop ingedrukt, zichtbaar gemaakt wat we niet zagen omdat we er middenin zaten.”

Zoals?

„Groeiverslaving.”

Blijf altijd nieuwsgierig naar de plek waar je bent

Door corona voelt haar tussenjaar nu ook als „een tussentijd”, zegt ze. Toen de crisis uitbrak, hing ze de eerste maanden het grote raam in de woonkamer vol met post-its: invallen over de gevolgen van de crisis – economisch, sociaal, cultureel.

Pas nog schreef Nature dat het onze eerste impuls is om in een crisis „de dingen ingewikkelder te maken”. Terwijl het omgekeerde nodig is: „Het moet simpeler. Dingen eraf denken, niet erbij. Alles wordt ingekleurd door het economisch perspectief. Maar we letten te weinig op de verliezers. Mensen die economisch niet ‘interessant’ zijn. Of boeren. Of de natuur.”

Ze werd in 1969 geboren in Oost-Groningen, ook land met veel horizon. Ze had het er goed, maar wilde niet terug. Na haar studie kunstgeschiedenis in Utrecht en een paar jaar werk als conservator dacht ze dat ze overal wel kon aarden. „En toen hadden we opeens deze boerderij en werd ik van een ‘overalmens’ een ‘ergensmens’ – ik wil op deze plek zijn.”

De afgelopen dagen bood ze via Twitter boeken aan. Ze heeft de Indische bibliotheek van haar schoonmoeder geërfd, en „als er iets in gaat moet er ook weer iets uit”, zegt ze.

Ze wilde al heel lang „stoppen met meer”, zoals ze het noemt. En de vonk was Wendell Berry, een New Yorkse schrijver die besloot boer te worden in Kentucky en zich ontpopte tot activist.

„Ik kreeg steeds meer moeite met de krant”, zegt ze. „Het nieuws vliegt je aan, maakt je onmachtig en voor je het weet word je bitter. Dat wilde ik niet. Toen las ik in een interview met hem over zijn simpele recept: wees onverzadigbaar nieuwsgierig naar de plek waar je bent. En breng daar vervolgens kleine verbeteringen in aan en houd dat stug vol. Ik dacht: ik héb zo’n plek, de boerderij, en dat gaan we doen. Zo werken we dichtbij aan iets wat tastbaar en hanteerbaar is en echt iets oplevert.”

Hetzelfde geldt voor Leiden, zegt ze. „Ik heb hier een buurtschap maar Leiden is ook een soort dorp. Een mooie stad met historische diepgang, niet anoniem, met een sterke civil society, burgers zijn enorm betrokken, een stad van vrijheid en vluchtelingen. Tussen daar en hier beweeg ik me in een flexibele ruimte.”

Als student verdiepte ze zich in vroege twintigste-eeuwers als Kurt Schwitters, de Duitse expressionist die bijvoorbeeld vond dat machines een metafoor zijn voor de menselijke geest, en Theo van Doesburg, leider van De Stijl, een beweging, opgericht in Leiden, die ‘natuurlijke’ vormen en kleuren in schilderkunst en architectuur afzwoer, en die ook een Gerrit Rietveld voortbracht.

Foto Merlijn Doomernik

„Wat ik altijd geweldig heb gevonden is dat die kunstenaars zoveel moed hadden om een andere propositie te doen: hoe de wereld eruit zou móéten zien, letterlijk, van de kleding die je draagt tot het kopje waaruit je drinkt en de gebouwde omgeving. Dat is een systeemverandering.

„In 1922 werd Van Doesburg niet toegelaten tot het Bauhaus, de nieuwe kunstschool in Weimar, die toen nog gericht was op, kort door de bocht, individuele zielsexpressie. Toen heeft hij in de avonduren een illegale cursus gegeven die zo succesvol was dat het hele Bauhaus zich naar de toekomst keerde. Die ging uit van massaproductie en een universele vormentaal. In feite is daarmee de basis gelegd voor de Ikea’s van deze wereld. En de natuur, was het idee, daar moest je korte metten mee maken: de mens overheerst de natuur.”

En precies dat idee is nu aan het kantelen, zegt ze. „Je bent onderdeel van de natuur. Het is de aarde waarop je staat, de lucht die je inademt. Zo simpel is het.”

Uw wereld van cultuur en wetenschap kan niet op de oude voet verder, zegt u. Hoe moet dat na de reset?

„Dat is de grote vraag. In elk geval: je losdenken van bestaande patronen. En als je – het is moeilijk te formuleren zonder in clichés te vervallen – die nieuwe werkelijkheid vorm wil geven, heb je in elk geval creativiteit en verbeeldingskracht nodig. Juist dat zit in de culturele sector, en in de wetenschap trouwens ook. Maar systeemveranderingen komen er niet als alleen een kleine groep in een ivoren toren mooie plannen maakt.”

Is de tijd er rijp voor?

„In Van Doesburgs tijd was de maatschappij nog overzichtelijk, als een piramide. Nu duwt iedereen de hele tijd de top van die piramide af. Of-ie nu Mark Rutte heet of anders. Wezenlijke emancipatieprocessen belagen autoriteit aan alle kanten. Ik vind dat mooi. Al die mensen die uit hun hokken zijn gekropen zullen zich niet meer terug laten duwen.

„Mijn moeder heeft alleen een lagere school gehad en ik heb gestudeerd, terwijl ik net zo slim ben als mijn moeder. Binnen één generatie is er voor vrouwen al heel veel gebeurd. De focus ligt nu bij gender en culturele ongelijkheid – lhgbtq en Black Lives Matter – maar ik mis nog een debat over maatschappelijke ongelijkheid. Dat wordt vaak over het hoofd gezien.”

We zijn bijziend. Kijk daarom af en toe even naar de horizon

Ze probeert ongelijkheid te zien en te overbruggen, zegt ze. Haar twee levens helpen daarbij. „Want ik zit dáár” – ze wijst – „in de bubbel van cultuur en wetenschap, maar hier ben ik gewoon een buurtbewoner.”

„En let op degenen die het al doen. Dat zijn mensen die normaal niet worden opgemerkt. Zeg, mensen die een moestuin beginnen en de opbrengst naar de voedselbank brengen, kleine helden, maar die maken wel de biotoop, de humuslaag in de samenleving waar de kern van verandering in zit. Niet bij de usual suspects, een paar geijkte opinieleiders. Zo’n ander waardenstelsel zit er echt aan te komen, al weten we nog niet hoe het eruitziet.”

Je kunt ook zeggen: ‘Ik ben nú boos.’ Dat musea nog steeds niet open zijn, bijvoorbeeld, of dat het zo lang heeft geduurd voor je weer naar een boekwinkel kunt.

„Kwaad zijn? Nee, dat kan ik niet goed. Ik hou ook niet van demonstreren. Ik vind het wel interessant hoe activisme nu wordt ingevuld. Veel kunstenaars beginnen zich zo te noemen. Tien jaar geleden was het een vies woord, nu is het een geuzennaam.”

En commercieel.

„Ook. Maar als dat een manier is om te laten zien dat je actief wilt investeren in verandering, so be it.”

De ondertitel van deze serie interviews is dat we van het leven zo goed en zo kwaad mogelijk iets proberen te maken.

„Ja, doormodderen, dat is zó waar. Je gaat bijziend door het leven. Daarom moet je af en toe even naar de horizon kijken. Letterlijk. Mentaal doe ik het ook, schakelen tussen dichtbij en veraf. Het begon al op de lagere school, dat ik in een groepje wisselde tussen deelnemer zijn en beschouwer. Daarom is kunst zo belangrijk, het is geestelijke gymnastiek.”

Kunst is zo belangrijk, het is geestelijke gymnastiek

Praatte u altijd makkelijk over uzelf?

„Goh. Nee, ik denk het niet. Ik weet wel zeker van niet. Ik denk dat ik dat pas een paar jaar doe. Om precies te zijn sinds 2017. In de jaren ervoor zat ik in een sneltrein. Toen het museum sloot voor de verbouwing, heb ik twee maanden voor mezelf genomen. Toen is het begonnen. Ik had keihard gerend, maar waarom dan?”

In uw museum heeft u kort na uw komst ook al eens op de pauzeknop gedrukt: u annuleerde alle tentoonstellingen en liet de hele collectie letterlijk op een lopende band zetten om te inventariseren. Om te ontdekken: wat zijn we eigenlijk voor museum?

„Ja, dat zit er wel in, het zoeken naar de essentie. In het begin heb je het niet door van jezelf. Het komt met de jaren. Versnellen, vertragen, beschouwen, deelnemen.”

Heeft u veel energie?

„Ik denk het wel ja.”

Hoe gaat u om met tegenslag?

„Mijn schoonvader woonde als kind op Boeroe, een onherbergzaam eiland in Indonesië. Om ergens te komen moest je over zee, met een prauw. Zijn vader liep met hem op zijn nek door de branding naar de prauw. En hij herinnerde zich hoe het hoofd van zijn vader dan af en toe onder water ging – en dat zijn vader gewoon doorliep.

„Dat vind ik zo’n mooi beeld. Voor je het weet ben je speelbal in alle gedoe. We kregen zoveel kritiek in het museum – op de restauratie vanuit de restauratiehoek en vanuit de stad op de nieuwbouwplannen. We hebben alles zorgvuldig gedaan en afgestemd, maar we hebben niets veranderd aan de plannen en uiteindelijk lof en mooie prijzen gekregen. Rustig doorwandelen.”

Lag u daar wakker van?

„Natuurlijk, maar je moet ook een beetje vertrouwen op je innerlijke stem. Je niet van de wijs laten brengen. Als kind keek ik graag naar de Ted de Braak Show. Daar zat een spel in waarbij je stokken moest proberen te vangen die op een onverwacht moment naar beneden vielen. Ik verbeeldde me dat mensen die altijd heel gefocust naar die stokken keken, meestal niets vingen, terwijl degenen die het meest ontspannen waren het makkelijkst een stok vingen. Zo probeer ik me ook maar een beetje door het leven te navigeren, de toekomst in te stappen. Het is al ingewikkeld genoeg.”